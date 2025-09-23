女優の仁科亜季子が２２日、動画配信サービス「学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』」にゲスト出演した。昭和世代に向けたコーナーで、月曜日は「こだわり深掘り！」をテーマに、元ＮＨＫのフリーアナウンサー武内陶子がＭＣを担当する。

仁科は３８歳で子宮頸がん、４６歳で胃の希少がん、３回目は５５歳で小腸と盲腸のがん、そして６１歳の時に大腸のＳ状結腸がんを経験。４度のがんを乗り越えた仁科が、こだわりとして挙げたのが「気」だ。

理由を聞かれると「最初にガンを発病したのが３８だったんですけど、戻って来て仕事をする時に何か自分なりのテーマみたいなものがあったら良いなと思いまして、病気をすると『元気』が一番じゃないですか。それから『陽気』でいると免疫細胞の一種のナチュラルキラー細胞が増え、一歩進みましょうという『ヤル気』、『強気』でいるとガン細胞をやっつけられるかな。そして最後は『勇気』なんですけども、人間って何でも二者選択じゃないですか。自分が選んだものに対して、勇気を持って突き進むと良いんじゃないかなと思うんですよ」と“５つの気”を列挙した。

さらに、最近は子どもたちから言われ６つ目の「根気」も加わったという。ＭＣの武内も「すごい！どれも良いですね」と感嘆の声を上げた。

仁科は名門芸能一家で育ち多くのドラマ、映画に出演。波乱万丈ともいえる人生を乗り越え、現在も現役で活躍し続ける。今後の活動にも注目が集まる。