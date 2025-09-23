６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐が２３日、都内で２冊目の写真集「Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！」（ハレルヤ、小学館刊）の発売記念プレス取材会を行った。

自身８年ぶりの写真集のロケ地は、観光大使を務めるフィリピン。首都マニラと、世界一小さいメガネザルが生息するボホール島で撮り下ろした。「こだわり抜いた写真集ができた。点数は１２０点」と満足した。

お気に入りは、母の出身地でもあるフィリピンを代表するファストフード店「ジョリビー」でのショット。撮影時もチキンとパスタのセットを堪能したといい「小さい頃からチキンを食べて、誕生日会もした思い出のある場所。ジョリビーで写真集を撮影したのは多分僕しかいないし、フィリピンにルーツを持つ自分にしかできない表現」と胸を張った。

「ダンスで鍛えたお尻や体のラインを表現できた」という肉体美も披露。過去最大露出に挑戦しただけあって、グループのメンバーからは「エロ本やな」と声が飛んだというが「筋肉の量は増えているけど、バキバキすぎても女性が引くことがある。細マッチョと呼ばれる、ちょうどいいラインを目指しました」とこだわりを見せた。

グループでは筋肉自慢の中務裕太から刺激を受けたことも明かし「事務所（ＬＤＨ）のメンバーがいるジムではちょっと張り合ってますね。社風が筋肉なので」と笑わせた。