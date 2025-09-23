ようやく授かった娘が、、、残念？「男孫がうらやましい（笑）」義父の言葉に凍り付いた私。その夜、夫が

長い不妊治療の末に授かった娘。待ちに待った孫との対面に、義両親も喜んでくれるはず。

そんな期待を胸に夫とともに義実家を訪れましたが、待望の孫を前にして、義父は信じられない言葉を放ったのでした。

これは、筆者の知人・理恵さん(仮名)が体験した話です。

待望の第一子の誕生

義父に悪気はなかったのかもしれません。だからこそ理恵さんは何も言えずにいたところ、夫は父親をまっすぐに見つめ、声を震わせながら訴えてくれました。

涙を浮かべ強い口調で言い切る夫の姿を、理恵さんは初めて見たといいます。その姿に、胸にあった怒りも悲しみも、全て吹き飛んだそうです。

【体験者：30代・女性・会社員、回答時期：2025年4月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。