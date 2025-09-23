◆ヴィーナスリーグ・リポビタン杯（２３日、田ケ谷サンスポーツランド）

巨人の女子チームが２３日、埼玉県内で行われたリーグ戦・ヴィーナスリーグ（リポビタン杯）で平成国際大（埼玉）を７―６で破って、本格活動３年目で念願のリーグ優勝を果たした。

関東地区の１２の大学、クラブ、企業チームが３回づつ対戦して勝ち点を争う、ヴィーナスリーグのトップリーグ・リポビタン杯。巨人は４月１２日の開幕戦から６試合負け無し。上位チームとの直接対決も勝ち越しを重ねて４敗をキープした。この日の勝利で勝ち点を８１（２７勝４敗）に延ばし、優勝を争っていた西武ライオンズレディース（埼玉）が残り全勝した勝ち点を上回った。

この日の試合では１点を追う３回に四死球を挟む６連打で一時５点差をつけたが、最終７回に追いつかれて延長タイブレークに。辛くも１点差で勝ちきった。宮本和知監督は「全員で勝てた試合だった。レベルの高い（関東の）リーグでてっぺんを取れたことが大きく自信になる。（半年に及ぶ）長丁場をとれたのはうれしい」と語った。主将の田中美羽は「一人一人が頑張ったのが結果になった。リーグ優勝が目標だったのでうれしい」と語り、１０月に松山で行われる全日本選手権での“２冠”に向けて意気込みをみせた。