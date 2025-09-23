100均で買って損なし！「買い物がめっちゃ快適♡」「ミニバッグ派に激推ししたい！」

ダイソーをパトロールしていると、エコバッグ売り場でいいものを見つけました♡チョコレート柄のデザインで見た目が可愛らしく、大容量で使いやすいエコバッグ。持ち運びにも便利な折りたたみタイプですが、実はとある仕掛けが付いていて…お値段以上に大活躍するアイテムなので、ミニバッグ派さんにもおすすめですよ！

商品情報

商品名：折りたたみショッピングバッグ（チョコ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：42cm×47cm

販売ショップ：ダイソー

ペットボトルが入れられる！ポケット付きのエコバッグが神すぎる

お買い物に欠かせないエコバッグ。ミニバッグでお出かけする際も、上着やお土産など、出先で増えた荷物を入れておくのに便利なので、日々持ち歩いています。

そんなエコバッグ信者な筆者ですが、先日ダイソーで画期的なアイテムを発見しました。その名も『折りたたみショッピングバッグ（チョコ）』。お値段は￥330（税込）です。

板チョコのようなデザインが可愛らしい商品ですが、魅力は見た目だけではありません。なんとこれ、500mLのペットボトルが入れられるポケットが、エコバッグの外側に付いているんです。

買い物して持ち帰りたいものと、その場で飲みたい飲み物を分けて持ち運べるアイテム。特に暑い日は水分補給が欠かせませんから、こういった気遣いのおかげで、いつもの買い物がうんと快適になります。

ミニバッグ派にもおすすめしたい！ダイソーの『折りたたみショッピングバッグ（チョコ）』

エコバッグのサイズは約42cm×47cm。たっぷり入るので、2〜3日分のまとめ買いにも対応可能です。

ハンドルは肩にかけられる長さで、太めにデザインされているのがポイント。肩に食い込みにくいので、買い物帰りもストレスフリーです。

折りたたみ式なので、持ち運びもらくらく。ファスナー付きで便利に収納できます。カバンに取り付けられるフックも付属しているので、持ち運びも楽ちん。容量の少ないミニバッグでも携帯できるのが嬉しいです。

今回はダイソーの『折りたたみショッピングバッグ（チョコ）』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーのエコバッグ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。