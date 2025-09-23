ちょっと課金するだけでこんなにクオリティ上がるの？！伝統工技術が光る100均姉妹店のお皿
商品情報
商品名：木目ワンプレート（ブラウン）
価格：￥770（税込）
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
ちょっと課金するとこのレベルが買える…！ダイソーの姉妹店で高見え食器をGET
上質なアイテムが揃うダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。先日店舗を覗いてみると、加賀の伝統技術と樹脂を組み合わせた、高品質な合成漆器を発見しました。
今回GETしてきたのは、その名も『木目ワンプレート（ブラウン）』。お値段は￥770（税込）です。
温かみのある木目調のニュアンスで、マットな質感。よくある子ども用の仕切り皿と違い、プラスチック感やチープな印象のないアイテムです。
ダイソーで買える￥330（税込）の木目調皿と比較してみました。左側がダイソー、右側がスタンダードプロダクツ。こうして見てみると、石川県の山中塗なだけあって、質感が全く違います…！右側の方が陰影が美しく、より本物の木のような見た目ですよね。
普段使いしやすい！スタンダードプロダクツの『木目ワンプレート（ブラウン）』
おかずを盛り付けてみました。それぞれの溝に深さがあるので、他の料理の味付けと混ざらないのが嬉しいです。軽量で電子レンジの使用も可能。加熱時間は1,000〜800Wの場合は1分以内、600〜500Wの場合は2分以内です。
本物の木製食器ようにシミやカビへの配慮もそこまで必要ないので、普段使いする食器として扱いやすいのも魅力です。あれこれ食器を用意する必要がなく、これにご飯も一緒に盛り付けてしまえば洗い物も激減。食洗機にも対応しているので、本当に至れり尽くせりなアイテムです。
今回はスタンダードプロダクツの『木目ワンプレート（ブラウン）』をご紹介しました。
ちょっと課金するだけで、ダイソー商品よりもワンランク上のアイテムが手に入るスタンダードプロダクツ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。