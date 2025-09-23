買っとくと安心！好きな番号に設定できるのが便利！大切な自転車を守る100均のワイヤーロック

普段から自転車に乗る機会が多い筆者。この機会にセキュリティ面を見直そうと思い、ダイソーで見つけた『ワイヤーロック』を試してみました！好きな暗証番号に変更することができるのが特徴。ワイヤーは伸びるので、柱などに巻き付けられるのがいいなと思いました！他のロックと併用するとさらに安心ですよ◎

商品情報

商品名：ダイヤルワイヤーロック

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

好きな暗証番号に変更できる！ダイソーの『ダイヤルワイヤーロック』

今回紹介するのは、ダイソーで見つけた『ダイヤルワイヤーロック』という商品。

自転車などのロックに使える、ダイヤル式の鍵です。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、自転車グッズ売場に陳列されていました。

こちらは暗証番号を変更できるタイプです。

初期設定は「0・0・0・0」になっています。

手順を踏むことで、好きな番号に簡単に変更できます。

まずロックを解錠し、設定ツマミを刻印の矢印の方向に回します。

お好きな4桁の暗証番号を設定します。

ダイヤル部分は指がかかりやすいようにくぼみがついているので、手袋をした状態でも回しやすいです。

設定ツマミを元に戻したら設定完了です。

何かの拍子でうっかり暗証番号を忘れてしまうこともあるので、記録・保管しておくことをおすすめします！

ワイヤーは伸びるから柱などに巻き付けられる！

ワイヤー部分はもちろん伸びるので、柱などに巻き付けやすいです。

ワイヤーは細いので、備え付けの鍵にプラスして、ダブルロックとして使おうと思います。

今回はダイソーの『ダイヤルワイヤーロック』を紹介しました。

これだけだと不安な部分はありますが、他のロックと併用することでより安心です。物騒なことが多いこのご時世に、備えとして購入しておいて正解だと思いました！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。