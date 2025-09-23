白濱亜嵐、LDHは「社風が筋肉」 2nd写真集で過去最高の露出 佐野玲於がびっくり「こんなに出していいんですか？」
GENERATIONS／PKCSの白濱亜嵐が23日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで『白濱亜嵐 2nd 写真集 Hallelujah!!』（小学館）の発売記念の取材会を開いた。
【写真】笑顔でお気に入りカットを披露する白濱亜嵐
写真集の発売について白濱は「写真集を作ることになってから、すごくいろんなディスカッションをしながら進めて本当に納得のいく写真集ができたと感じています。細かいところまでこだわらせていただいたので、写真集って作るのこんなに大変なんだな、と学ぶことができたからこそ、達成感、やり遂げたなっていう感じでございます」としみじみ語っていた。
タイトスケジュールでの撮影だったが、朝4時からジムに行くなど最後まで入念に肉体を仕上げた。「約3ヶ月間ぐらいは調整期間に入って、普段よりかは筋肉量も増えているんですけど、そこまでそぎ落とさずに。やっぱりバキバキすぎてもちょっと女性が引く時があるので。細マッチョと呼ばれるちょどいいラインを目指しました」と振り返る。
普段から鍛えているが、そのモチベーションについても明かす。「事務所の中でトレーニングが好きなメンバーがいっぱいいるので。そういうメンバーから刺激は受けます。『あいつめちゃくちゃ体ヤバいな。もうちょっとやんなきゃな』という刺激をもらいながら、与えながら、みんな切磋琢磨してます。事務所のジムに行けば誰かしらいるので、そこで張り合ってます。『俺のがデカいな』とか」と明かし「社風が筋肉なので」と話して笑わせていた。
そんな肉体美を写真集では惜しげもなく披露。自己採点は「120点だと思います」ときっぱり。「お尻が見えてるところとかもある。ダンスで鍛えたお尻だったり、体のラインも自分が体作りを得意としてるからこそ表現できたと思うので」と力説した。また、メンバーからの反応は「エロ本やな」だったことを笑いながら告白。佐野玲於からは「亜嵐くん、こんなに出していいんですか？」と驚かれたそうで、白濱は「わからない。俺も出しちゃったよ」と返したことを苦笑いでぶっちゃけて笑いを誘った。「僕って、いいお尻しているんですね。特に意識をしたことはなくて。お尻のトレーニングもしていないですし。自然とこうなっているんですよね」と照れながら口にしていた。
同写真集は、白濱が観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮影。「恋人目線」にこだわり、旅先での自然な表情や姿を切り取った内容となっている。普段から体づくりに取り組む白濱は、写真集のために数ヶ月間にわたり本格的なトレーニングと食事制限を実施。過去最大の露出にも挑んだ。
