きょうの『なんでも鑑定団』世界的デザイナーのヴィンテージコート→スタジオどよめく鑑定結果
きょう23日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』「秋の超拡大スペシャル」（後8：54〜後9：54 ※15分拡大）には、番組史上初となるヴィンテージコートが登場。鑑定結果にスタジオが驚く。
【動画】オダギリジョーも絶賛！ヴィンテージコートを羽織る今田耕司
今回の“お宝”を持ち込んだのは、ゲストの俳優・オダギリジョー。ファッション界の革命児と呼ばれ、世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコートだ。「僕のではなく知人のもので、映画で使おうと思って借りてきたんですけど、暑そうだからやめたんです」と説明する。
オダギリは「買い取りたいので、25万円でお願いします」と本人評価額を示すが、驚きの鑑定結果にスタジオにどよめきが起こる。
■出演者
【司会】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】オダギリジョー
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
出張鑑定IN大阪市天王寺区
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
特別企画 アントニオ猪木EXPOのお宝まるごと鑑定
【特別企画ゲスト】レイザーラモンRG
＜鑑定士軍団＞
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊スレイマーン (「SEVENSTAR CLOTHING」代表)
勝見充男（古美術「自在屋」店主）
森由美（陶磁研究家）、泉高志（「闘道館」館長）
【動画】オダギリジョーも絶賛！ヴィンテージコートを羽織る今田耕司
今回の“お宝”を持ち込んだのは、ゲストの俳優・オダギリジョー。ファッション界の革命児と呼ばれ、世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコートだ。「僕のではなく知人のもので、映画で使おうと思って借りてきたんですけど、暑そうだからやめたんです」と説明する。
■出演者
【司会】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】オダギリジョー
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
出張鑑定IN大阪市天王寺区
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
特別企画 アントニオ猪木EXPOのお宝まるごと鑑定
【特別企画ゲスト】レイザーラモンRG
＜鑑定士軍団＞
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊スレイマーン (「SEVENSTAR CLOTHING」代表)
勝見充男（古美術「自在屋」店主）
森由美（陶磁研究家）、泉高志（「闘道館」館長）