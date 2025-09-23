韓国の9人組ガールズグループTWICEのSANA（28）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。所属するJYPエンターテインメントに入ったきっかけを明かした。

番組では「15歳 大阪でスカウトされ韓国へ」と紹介された。SANAは「私は友だちとショッピングをしてて、キャリーバッグを持ってる人たちがいたんですけど、ちょっとずつ近づいてこられて、道に迷われたのかな？ と思って、親切に道を教えてあげようかなと思ったら『JYPっていう事務所があるんですけど、明日ちょうど大阪でオーディションあるんで来ませんか？』って言われて、前日の夕方だったんで、曲決めて、ダンスも踊れないのに」と明かした。

くりぃむしちゅー上田晋也は「ダンスはやってないの？ それまでは」と質問。SANAは「ちょっとかじってました」と答えた。

ネプチューンの原田泰造は「普通に歩いてたのにスカウトしてきた？ すげえな」と驚いた。

SANAは「最初はいや大丈夫かな？ って（思った）。ただそのチラシをいただいたときに中にJ．Y．Parkさんがいらっしゃったんですよ。『知ってる』と思って、本当に調べたらJYPって事務所の方たちで、お母さんに『受けてみようかな？』って言って、受けてみたら合格して、韓国行きました」と語った。

上田は「『海外か、ちょっと怖いな』とかなかった？」と質問したが、SANAは「中学校卒業してすぐだったんですけど、寮生活楽しそうとか思いながらいきました」と語った。