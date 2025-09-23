「TAMBURINS」のキーリングがかわいすぎる！“子犬の香り”がする新作香水「SUNSHINE」はチェック必須
パフュームブランド「TAMBURINS（タンバリンズ）」から、新たなパフュームコレクション「SUNSHINE（サンシャイン）」が登場。
9月19日（金）よりTAMBURINS公式オンラインストアで先にローンチ、9月20日（土）からは日本国内すべてのTAMBURINSストアで販売がスタートしました。
“子犬の吐息”と表現される、気になる新作の香りをぜひチェックしてみて。
「TAMBURINS」の新コレクション「SUNSHINE」がお目見え
昼寝に落ちた子犬と、森を走る子犬の夢を見つめる視線から出発したという、新たなパフュームコレクション「SUNSHINE」。香りは、『SUNSHINE（サンシャイン）』と『PUPPY（パピー）』の2種類がラインナップしています。
『SUNSHINE』は、新鮮なアンジェリカが一面に咲いた森の中を、自由に駆け抜ける瞬間を夢見るような香り。
ほのかに塩気を含んだ土の香りとともに、優しくミュゲの香りへと広がっていき、スズランやムスクの柔らかさが感じられるといいます。
Perfume（50ml）
膝の上で眠る子犬の吐息から、ふんわりと香ばしいシリアルの香りが広がるという、『PUPPY』の香りにも注目を。
クリーミーなウッディノートが全体の香りを包み込み、ふんわりとした余韻を残してくれるそうですよ。
Perfume Limited（45ml）
新コレクションの香水は、「Perfume（11ml / 50ml ）」（税込5500円〜）、「Perfume Limited（45ml）」（税込2万4500円）の2タイプで展開。
石のような曲線が美しい「Perfume Limited（45ml）」は、オブジェのような存在感がありますね。
子犬を連想させる「Perfume Bone（20g）」（税込6700円）は、お部屋のインテリアとして飾ることで、素敵な空間を演出してくれそうです。
良い香りに癒される…キャンドルも展開
さらに、「Perfume Candle（260g / 900g）」（税込2万3500円〜）と「Perfume Oil」（税込5300円）、「Perfume Shell X（15ml / 30ml）」（税込2400円〜）も展開。
キャンドルをお部屋に置けば、おうち時間がより素敵なひと時になりそうですよね。
お手頃価格の「Perfume Shell X」は、香りを試してみたいという人や、お友達へのギフトにもおすすめですよ。
ノベルティでかわいいキーリングがもらえちゃう！
新コレクションは、TAMBURINS渋谷フラッグシップストア、青山フラッグシップストア、渋谷パルコ店、伊勢丹新宿店、大阪・阪急うめだ店、TAMBURINS公式オンラインストアにて販売。
TAMBURINSの店舗にて7000円以上購入のうえ、新規または既存のLINE友だち追加をすると、「Perfume SUNSHINE 2ml」と「PUPPY Case Keyring」がもらえるといいます。
在庫がなくなり次第終了となるため、早めのチェックが吉。気になる方は、ぜひ店舗で新作の香りを試してみてくださいね。
TAMBURINS公式オンラインストア
https://www.tamburins.com/jp/
参照元：株式会社 IICOMBINED JAPAN プレスリリース
