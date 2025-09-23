「最上級な遊び見つけたねｗ」「最悪だけど最高に可愛いｗ」と笑いを巻き起こしているのは、飼い主さんに叱られてしまい、トイレへ向かったわんちゃんの光景。トイレでひとり反省会をしているのかと思いきや、予想外の事態が起こっていたと話題に。投稿は72万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：叱ったらトイレへ向かった犬→『ひとりで反省してるのかな』と思ったら…絶句する『衝撃の仕返し』】

トイレで反省している…と思いきや？

飼い主さんへの『予想外の仕返し』が話題となっているのは、Instagramアカウント『ビションフリーゼのめるいぬ』に投稿された、ビションフリーゼのめる君のある日の光景。

この日、める君は飼い主さんに怒られてしまったそうで、その後ひとりでトイレに向かったのだといいます。もしかしたら、怒られたことを気にしてトイレで泣いているのではないか…そんな光景が頭をよぎりますが、どうやらそんな心配とは全く違うことが起こっていたそう。

飼い主さんがめる君の様子を見るため、トイレへ向かってみたところ…そこにはペーパーホルダーの前で何かをしているめる君の姿が。める君はチラリと飼い主さんの方をふり返ったかと思うと、衝撃の行動を始めたのでした。

思わず絶句してしまう『仕返し』に爆笑！

飼い主さんがトイレにやってきたことに気づいためる君は、トイレットペーパーへ前足を伸ばすと…なんと、前足で器用にトイレットペーパーをぐるぐると回し始めたのだとか！

カラカラと軽快な音を出すトイレットペーパーの方を見てみると…そこには勢いよく床に溜まっていくトイレットペーパーが。どうやら、める君は反省をしにトイレへやってきたのではなく、叱られた『仕返し』のために飼い主さんを待ち構えていたようです。

このあとトイレットペーパーを巻き戻す作業のことを考えると思わず溜め息が出てしまいますが、あまりにも可愛いめる君の反撃に笑顔になってしまいます。

トイレットペーパーを回すのが楽しくなってしまっためる君は…

トイレットペーパーを使った仕返し方法を編みだしためる君。どうやら、トイレットペーパーを落とすと、飼い主さんが注目してくれることに気づいてしまったらしく、める君はその後もトイレットペーパーを回して床に落とす遊びをするようになったのだとか。

そんな楽しそうにしているめる君を止めるのは忍びないものの、落ちたトイレットペーパーを戻すのも一苦労です。そのため、飼い主さんは楽しそうにトイレットペーパーを回して遊んでいるめる君に注意をすることに。しかし、トイレットペーパーを回す快感を覚えてしまっためる君は、飼い主さんに声をかけられても、回す手を止められなくなってしまうのでした。

この光景を見た人からは「飼い主さんに見せつけてるｗ」「それ…お高いトイレットペーパーじゃないですか！？」「ガンバれ～ｗ」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ビションフリーゼのめるいぬ』では、そんなユーモアたっぷりなめる君の日々の様子を見ることができますよ。

める君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ビションフリーゼのめるいぬ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。