パパを起こすゴールデンレトリバーの姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5000回再生を突破し、「超笑った」「可愛すぎる」「うらやましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：「あかんあかんあかん！」朝、大型犬に『パパを起こしてきて』とお願いした結果…】

本日のミッションは…？

Instagramアカウント「golden.marin29」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーのマリンちゃんと暮らしています。なぜかママには塩対応だというマリンちゃんですが、パパのことは大好き！この日の朝はパパがなかなか起きて来なかったため、マリンちゃんに起こしてもらうことにしたそうです。

ママから目覚ましのミッションをもらったマリンちゃんは、意気揚々と寝室へ向かったそう。待ちきれない様子で扉を開けてもらうと、思い切りベッドにジャンプ！そのままの勢いで、すぐにパパの枕元へと走りました。

ハイテンションな目覚ましに爆笑！

パパに会えてハイテンションになったマリンちゃんは、パパの上を飛び越えたり、顔をペロペロしたりとやりたい放題！！あまりに強烈な目覚ましに、パパは寝ぼけながら「あかん、あかん、あかん」と連呼していたといいます。

無事パパを起こせたマリンちゃんは、任務完了したことで大満足したようです。パパの枕元に伏せて「一緒に寝よう」と甘えモードになったとか。結果、起こすことは出来なかったけれど、パパになでてもらえて喜びが隠せないマリンちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ミッション大成功！」「パパさんにもう少し寝かせてあげてw」「どこも一緒な光景なんですね(笑)」など沢山の反響がありました。

寝たい飼い主さんとの攻防戦

別の日には、ママとマリンちゃんの静かなる攻防戦の様子も紹介されていました。この日、ママはソファで居眠りしていたそう。すると、マリンちゃんがボールを咥えて近づいてきたといいます。

どうしても眠たいママは、マリンちゃんの口の中のボールをプニプニ抑えて満足してもらおうとしたとか。一旦は納得したように見えたマリンちゃんですが、大きく首を振って「もっとちゃんと遊んで！」と訴えたそうです。感情表現豊かなマリンちゃんの姿に、思わずホッコリしてしまいますね。

Instagramアカウント「golden.marin29」には、マリンちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「golden.marin29」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。