「この距離感なの」二宮和也、後輩とのプライベートショットに「最高のイチャイチャじゃないかっ！」の声！
俳優の二宮和也さんは9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。SixTONESの松村北斗さんとのプライベートショットを披露しました。
【写真】二宮和也、松村北斗との「ガチオフ」ショット
「めろすぎてヤバすぎ！！」二宮さんは「ガチオフ過ぎてヤバすぎ。でも架空のタイトルとか入れてみたら映画のポスターみたいになりそう 流石」とつづり、1枚の写真を投稿。松村さんとのモノクロのツーショットです。街の中を歩いている様子で、笑顔の松村さんに二宮さんが腕を組み寄り添っています。二宮さんはゆるんだ笑顔です。“ガチオフ”のまるで恋人同士のような貴重なショットに、多くの反響が寄せられています。
ファンからは、「素敵です。一生推せますこの2人」「え、、可愛すぎませんか？あまりにも尊い二人すぎます、、」「はーーーーかわいいいいい」「めろすぎてヤバすぎ！！」「特別な夜を皆にも分けてくれてありがとう」「最高のイチャイチャじゃないかっ！！！！！」「らぶらぶカップルじゃん」「ガチオフでこの距離感なの」と、称賛する声が相次ぎました。
別日にも松村さんとのツーショット披露20日にも「このスターずっと笑ってくれない」と、真顔の松村さんとのツーショットを公開していた二宮さん。ファンからは、「北斗くんと写真撮ったの2年半ぶりだよね」「ほっくんと撮れたんだね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
