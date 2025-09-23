¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ¨¡Öº«Ãî¤ÎÆÃÄ§¤äÇ½ÎÏ¤ò¿Í´Ö¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¸¦µæ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡Ö°äÅÁ»ÒÁàºî¤·¤¿À¸Êª¤òÌî³°¤ËÊü¤Ä¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿8²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
º«Ãî¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÄ§¤äÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿Í´Ö¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¸¦µæ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¾¯¤·Á°¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÇØÃæ¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¾®·¿¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¸½¾ì¤ä¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÆâÉô¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ÎÄ´ºº¤ËÌòÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Öº«Ãî¤ò¿ÍÎà¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸¦µæ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡º«Ãî¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊý¸þ¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³²Ãî¤òÌµ³²¤ÊÂ¸ºß¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£°äÅÁ»Ò¤òÁàºî¤·¤¿À¸Êª¤òÌî³°¤ËÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÎÑÍýÌÌ¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Î¸¦µæ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¤¬µð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÇÞ²ð¤¹¤ë²ã¤Î¥ª¥¹¤¬»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°äÅÁ»ÒÁàºî¤·¤Æ¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤ò·ã¸º¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿Í´Ö¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±×Ãî¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÀºîÊª¤Î³²Ãî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥ó¥È¥¦¥à¥·¤ä¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ß¥Ä¤ò½¸¤á¤ë·ÏÅý¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥«¥¤¥³¤Ç¤¹¡£¥«¥¤¥³¤Ï¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¸¨»å¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯À¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¡¢ÉÊ¼ï²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸Å¤¯¤«¤é¿ÍÎà¤Ï¡¢·Ð¸³Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃÏÆ»¤Ê²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸½Âå¤Î¥²¥Î¥àÊÔ½¸¡ÊÆÃÄê¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤òÊ¸¾Ï¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ëµ»½Ñ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È·àÅª¤ËÌòÎ©¤Äº«Ãî¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å´¤è¤ê¤â¶¯ð×¤Ê»å¤òÂçÎÌ¤ËÀ¸»º¤Ç¤¤ë¥¯¥â¤ò³«È¯¤·¤ÆÌ´¤Î¿·ÁÇºà¤òºî¤ë¤È¤«¡£
¤Ç¤â¡¢¿¢Êª¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢º«Ãî¤Î°äÅÁ»ÒÁàºî¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¤´»ØÅ¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤Ïº£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ê¾ãÊÉ¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áÇ¯¤Î°äÅÁ»Ò²òÀÏµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢ÂÎ¤Î·Á¤ä¿§¡¢¹ÔÆ°¤Ê¤É¤¬¤É¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÊÁ°¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥Î¥àÊÔ½¸¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¨¤ÐÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÀ¸Êª¤ÎÀ¼Á¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡µ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡ÌäÂê¤Ï¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¿©ÉÊ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ê³ØÅª¤Ë°ÂÁ´À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤À¡×¡ÖÉÔ¼«Á³¤Çµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬º¬¶¯¤¯¡¢à¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Â¿´á¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÇÀºîÊª¤À¤È¥³¥á¤ä¥¤¥Á¥´¡¢¥Ê¥·¤Ê¤É¤Ï°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÊ¼ï²þÎÉ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬À¤´Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·Á°¤Ë¥³¥ª¥í¥®¿©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¡¢ÅÝ»º¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡º«Ãî¿©¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÍýÅª¤Ê·ù°´¶¤òÊú¤¯¿Í¡¹¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º«Ãî¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÏÆü¡¹¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ç´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢²òË¶³Ø¼Ô¤ÎÍÜÏ·ÌÒ»Ê¤µ¤ó¤ä¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈ·»³Ë®É×¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º«Ãî¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢¶âÌÙ¤±¤Ë¼¹Ãå¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤³¤ËÁê´Ø´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º«Ãî¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î½ã¿è¤Ê¹¥´ñ¿´¤Çº«Ãî¤òºÎ½¸¤·¤¿¤ê¡¢É¸ËÜ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤¤¤À¤¹¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤«¤Ë¿¼¤¯¤Î¤á¤ê¹þ¤àÃµµá¿´¤ä½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸þ¤±¤Ð¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢À¸Êª¤ÎÁÇËÑ¤Ê¿Ê²½¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸¦µæ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡º«Ãî¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÍßË¾¤¬Çö¤¤¤«¤éº«Ãî¤ò¹¥¤¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âº«Ãî¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÍßË¾¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«......¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎëÌÚÀèÀ¸¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ª¶âÌÙ¤±¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ëº«Ãî¤â¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡º«Ãî¹¥¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ä»ñ»º¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÄÁ¤·¤¤º«Ãî¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÇºÎ½¸¤·¤¿¤«¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ö²¿Æü¤â»³±ü¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄÁ¤·¤¤º«Ãî¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÉðÍ¦ÅÁ¤¬¡¢º«Ãî³¦¤Ç¤ÏºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ª¶â»ý¤Á¤Îº«Ãî¹¥¤¤¬¡¢100¿Í¤¯¤é¤¤¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î»³¤ÎÃî¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¯·¡Ä´ººÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢µ®½Å¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸úÎ¨¤è¤¯½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡©
ÎëÌÚ¡¡¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇºÎ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯Ãî¤òÊá¤ê¤Þ¤¯¤ë¡ÖÉ¸ËÜ¾¦¡×¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿É¸ËÜ¤òÆüËÜ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º«Ãî¤¬¹¥¤¤À¤«¤éºÎ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÌÙ¤«¤ë¾¦ºà¤È¤·¤Æº«Ãî¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º«Ãî¹¥¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡Â¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢º«Ãî¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æº«Ãî¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº«Ãî¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤ÎÉ÷Ä¬¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò´Ó¤ÄÌ¤»¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¤¤Á¤º¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤ÎÉô³èÆ°¤ä¡¢Îø°¦¡¢·ëº§¡¢½¢¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬º«Ãî¼ñÌ£¤«¤éÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Îà´ØÌçá¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÁêÅö¤Êà¶Ú¶âÆþ¤ê¤Îº«Ãî¹¥¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
