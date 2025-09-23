同僚からREITで「出張先のホテルから分配金が入る」と聞きビックリ！「利回り5％超だしお得」とのことですが、初心者でも大丈夫ですか？“直近の市場動向”もあわせ解説

REITは不動産投資を小口化した仕組み

REIT（不動産投資信託）とは、投資家から資金を集めてオフィスビルやマンション、ホテルなどの不動産を購入・運営し、その収益を分配する仕組みです。

不動産投資は一般的には「数千万円単位」が必要ですが、REITなら証券取引所で「1口数万円から購入可能」です。株式と同じように売買でき、資産形成の手段として身近に利用できます。大規模な不動産を直接買うリスクを負わず、少額からプロが運用する物件に投資できる点が、会社員や主婦層にも人気を集めています。



JHRが保有するホテルの魅力

JHRは、日本最大級のホテル特化型REITです。代表的な物件には「ヒルトン東京お台場」や「各地のオリエンタルホテル」など、出張や旅行で一度は利用する有名ホテルが並びます。身近な施設が投資対象になっているため、投資初心者でも親しみやすい点が大きな魅力です。



利回り5％超はなぜ可能？ 分配金の仕組み

一般的に、REITの収益は、保有不動産から得られる賃料や宿泊料金が中心です。そのうえ、REITは法律上、利益の90％以上を分配することで法人税が免除されるため、投資家に多くの利益が還元される傾向があります。特に、JHRのようなホテル特化型REITは、稼働率や宿泊単価の上昇がそのまま分配金に反映されやすい仕組みになっています。

その結果、直近のJHRの利回りは5％を超えており、銀行預金や国債とは比べものにならない水準になっています。



直近のREIT市場の動向

直近のREIT市場は、活気を取り戻しつつあります。東証REIT指数は、株式でいう日経平均のような存在で、市場全体の動向を示す指標です。図表1のとおり、その指数が、2025年8月、1年2ヶ月ぶりの高値を記録しました。

図表1



楽天証券株式会社 東証REIT指数

さらに、株価だけでなく分配金を再投資したトータルリターン、つまり値上がりと分配金を合わせた実際の成果で見ても過去最高値に迫っています。以前は、NAV倍率が1倍を下回る状況が続いていました。これは株式でいうPBR（株価純資産倍率）に相当し、不動産の価値より株価が低く見られていたことを意味します。

最近は増配を打ち出す銘柄も増え、割安感が薄れ、市場全体が回復基調にあります。



REIT投資を始める際の注意点

REITは、株や投資信託同様、証券口座で売買でき、株式と同じく価格が変動します。特にホテル型REITは観光需要や景気動向の影響を受けやすく、コロナ禍のような旅行需要の落ち込み時には分配金が減少するリスクもあります。また、金利が上がると不動産の借入コストが増え、REITの利益は減りやすくなります。

さらに、国債などほかの資産の利回りが上がると、相対的にREITの魅力が下がり、価格も下がりやすくなります。一方、新NISA口座を使えば分配金にかかる税金が非課税となり、効率よくリターンを得られます。リスクとメリットを理解した上で、少額から投資を始め、分散投資の一部としてREITを組み込むのが現実的です。



REIT投資は「利回り」と「身近さ」が魅力

仕組みを理解すれば、「ホテルから分配金が入る」というのも決して不思議ではないことが分かったのではないでしょうか。ジャパン・ホテル・リート投資法人（JHR）に限らず、利回り5％超を実現するREITはほかにも存在します。もちろんリスクもありますが、数万円からと少額で始められるのがREITの魅力です。

まずは新NISA口座などを活用して、小さく試してみることから始めてみてはいかがでしょうか。



