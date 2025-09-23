白濱亜嵐、タイトスケジュールで写真集撮影 楽しめた時間は「朝4時のジム」 お気に入りカットの秘話に笑顔
GENERATIONS／PKCSの白濱亜嵐が23日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで『白濱亜嵐 2nd 写真集 Hallelujah!!』（小学館）の発売記念の取材会を開いた。
【写真】笑顔でお気に入りカットを披露する白濱亜嵐
同写真集は、白濱が観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮影。「恋人目線」にこだわり、旅先での自然な表情や姿を切り取った内容となっている。普段から体づくりに取り組む白濱は、写真集のために数ヶ月間にわたり本格的なトレーニングと食事制限を実施。過去最大の露出にも挑んだ。
写真集の発売について白濱は「写真集を作ることになってから、すごくいろんなディスカッションをしながら進めて本当に納得のいく写真集ができたと感じています。細かいところまでこだわらせていただいたので、写真集って作るのこんなに大変なんだな、と学ぶことができたからこそ、達成感、やり遂げたなっていう感じでございます」としみじみ語っていた。
お気に入りカットはナチュラルな笑顔の1枚。「フィリピンで有名なファストフード店のジョリビー（Jollibee）というお店で撮りました。フィリピンの国民食と言われるくらいの有名なチェーン店なんです。チキンが有名で。僕はちっちゃい頃からジョリビーのチキンを食べていた。誕生日会もここでやったりした。すごく思い出のある場所だったので、ここで撮影できたのもうれしかったです」とにっこり。「写真集をジョリビーで撮影したのは、たぶん僕しかいないだろうなって（笑）。僕らしいというか、フィリピンにルーツを持つ自分にしかできない表現だなと思いました」と笑っていた。
3泊4日のタイトスケジュールで撮影は行われた。「めっちゃ大変でした。泊まらせてもらったホテルもすごく綺麗で。プールもあって、オーシャンビューみたいな感じだったんですけど、あまり堪能することができないほど濃い撮影で。でも、それぐらい集中できたので良かったです」と明かす。そんな中で楽しめたことを問われると「隙間で楽しめた時間は、朝4時に1人で行ったジムですね」と話して笑わせていた。
【写真】笑顔でお気に入りカットを披露する白濱亜嵐
同写真集は、白濱が観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮影。「恋人目線」にこだわり、旅先での自然な表情や姿を切り取った内容となっている。普段から体づくりに取り組む白濱は、写真集のために数ヶ月間にわたり本格的なトレーニングと食事制限を実施。過去最大の露出にも挑んだ。
お気に入りカットはナチュラルな笑顔の1枚。「フィリピンで有名なファストフード店のジョリビー（Jollibee）というお店で撮りました。フィリピンの国民食と言われるくらいの有名なチェーン店なんです。チキンが有名で。僕はちっちゃい頃からジョリビーのチキンを食べていた。誕生日会もここでやったりした。すごく思い出のある場所だったので、ここで撮影できたのもうれしかったです」とにっこり。「写真集をジョリビーで撮影したのは、たぶん僕しかいないだろうなって（笑）。僕らしいというか、フィリピンにルーツを持つ自分にしかできない表現だなと思いました」と笑っていた。
3泊4日のタイトスケジュールで撮影は行われた。「めっちゃ大変でした。泊まらせてもらったホテルもすごく綺麗で。プールもあって、オーシャンビューみたいな感じだったんですけど、あまり堪能することができないほど濃い撮影で。でも、それぐらい集中できたので良かったです」と明かす。そんな中で楽しめたことを問われると「隙間で楽しめた時間は、朝4時に1人で行ったジムですね」と話して笑わせていた。