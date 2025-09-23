近所に住むお医者さんは「レクサス」で通勤しています。やっぱり医師は年収「1000万円」くらいは稼いでいるのでしょうか？

レクサスはどのくらいの年収があれば乗れるの？

一般的に、車の購入額は年収の半分以下におさえることが無理のない目安といわれています。レクサスの新車価格はモデルによって大きく差があり、最も安いグレードで420万円、高級モデルでは2100万円のものまで存在します。

もしこの金額を年収の半分として試算すると、医師の年収はおよそ840万円から4200万円となるでしょう。つまり、少なくともレクサスに乗っている時点で、年収800万円以上の可能性は高いと考えられます。

しかし、ここで注意したいのは中古車という選択肢があることです。市場を見れば、年式や走行距離を問わなければ数十万円台で購入できるレクサスもあるでしょう。また、品質保証が付いた認定中古車でも300万円前後から手に入ります。

こうした事情も考えられるため、レクサスに乗っているからといって必ずしも超高収入とは限らず、中古購入を利用しているケースも少なくありません。



医師の年収はどのくらい？

実際、医師の年収はどのくらいで、何歳くらいでレクサスを買えるようになるのか気になる方もいるでしょう。

総務省統計局の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、医師の平均年収は1338万100円でした。また、年齢別の医師の平均年収を見てみると、表1の通りでした。

表1

所定内給与額 年間賞与その他特別給与額 年収 20～24歳 42万2600円 1万8400円 508万9600円 25～29歳 56万6200円 18万1500円 697万5900円 30～34歳 69万1900円 41万9400円 872万2200円 35～39歳 101万2600円 91万3900円 1306万5100円 40～44歳 100万9600円 155万2800円 1366万8000円 45～49歳 129万7100円 158万2400円 1714万7600円 50～54歳 131万8500円 191万8200円 1774万200円 55～59歳 152万3100円 150万4500円 1978万1700円 60～64歳 140万6800円 175万1200円 1863万2800円 65～69歳 132万5100円 201万6300円 1791万7500円 70歳～ 122万5200円 74万8600円 1545万1000円

出典：総務省統計局「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

レクサスを新車で買うには、年収が少なくとも840万円ほど必要と考えられます。データを見ると、その水準に達するのは30代からです。

その後は60代まで年齢が上がるにつれて収入も増加していき、50代後半には平均で1800万円を超えるため、より高額なモデルを手に入れることも可能になるでしょう。つまり、現実的に考えると、多くの医師が35歳以降にレクサスを購入できるようになるといえるでしょう。



レクサスに乗っている医師は年収1000万円以上稼いでいる可能性はある

医師がレクサスに乗っていると「やはり高収入だからだろう」と感じがちですが、実際には新車か中古車かによって必要な収入は大きく異なります。データから見ると、年収840万円以上となる35歳前後からレクサスの新車購入が現実的となり、年齢を重ねるごとに高額モデルの購入も視野に入ってきます。

ただし、中古車や認定中古車を選べば数百万円以下でも購入可能なため、必ずしも超高収入でなければレクサスが手に入らないわけではないでしょう。つまり、「レクサスに乗っている＝高収入」というわけではなく、収入状況や購入方法によってさまざまな選択肢があるのです。



