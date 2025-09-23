肩を丸見せのグラマラスで圧倒…TWICE・ジヒョ、「優雅で大胆」の声【PHOTO】

TWICEのリーダー、ジヒョが圧倒的にグラマラスな姿でファンの視線を釘付けにした。ジヒョは9月22日、自身のSNSを通じて複数の写真を公開し、独自の存在感を見せつけた。

公開された写真の中でジヒョは、華やかなイエロードレスを完璧に着こなし、強烈でありながらも優雅な雰囲気を漂わせていた。特に大胆なオフショルダーのデザインは、彼女の引き締まった健康的なボディラインを一層際立たせた。

(写真=ジヒョInstagram)

さらに、華やかに輝くジュエリーが洗練された魅力を倍増させ、カメラを見つめるジヒョの深い眼差しは見る者を一瞬で惹きつけた。

一方、ジヒョが所属するTWICEは現在、6回目となるワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中だ。7月に仁川(インチョン)インスパイア・アリーナで幕を開け、8月と9月の日本公演を成功裏に終えた彼女たちは、今月27日のマカオ公演を皮切りに、フィリピン、シンガポール、オーストラリア、台湾、香港、タイなど世界各地でファンと出会う予定である。

また、デビュー10周年を迎えたTWICEは、10月10日にスペシャルアルバムを発売する。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。



