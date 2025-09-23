timelesz松島聡＆寺西拓人、初冠ラジオ終了への思い「ホームでした」
【モデルプレス＝2025/09/23】timelesz（タイムレス）の松島聡と寺西拓人が9月22日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。13年半の放送に幕を下ろす同番組への想いを明かした。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
番組終了前、松島が「この番組『timeleszのQrzone』は来月10月27日をもちまして最終回となります。『Qrzone』というタイトルの番組は幕を下ろすんですが、メンバーの佐藤勝利、原嘉孝が11月から週替わりで『レコメン』火曜日のパーソナリティを担当することになりました」とお知らせ。「レコメン」は3時間の生放送ということで、松島は「secondz（ファンネーム）の皆さまとともに話ができる時間がこれまでよりもグッと長くなる。心機一転、timeleszのラジオ11月からも何卒よろしくお願いします」と話した。
そして、松島は「もちろん他のメンバーが『レコメン』に出演する機会もあると思いますが、Sexy Zone時代から続いてきたこの『Qrzone』はグループとして初めての冠（番組）だったので、すごく思い入れもありますし、いろんな思いがあります。ホームでした」と、寺西は「みんなで最初に収録したのとかが懐かしいけどまだ1年も経ってないんだとか、でもここでいろんな話したなとか…。ラジオって元々好きででもあんまり機会がなかったから、すごくありがたい機会だなと思った」と終了する番組への想いを明かした。
また、佐藤勝利と原嘉孝が出演する「レコメン！」について、松島は「原ちゃんと勝利が週替わりでパーソナリティやっていくんだけど、もしかしたらピンチヒッターで寺（寺西）が担当することにもなる…」と他のメンバーの出演の可能性に言及。寺西も「ゲストで出る可能性も全然ありますからね」と追加し、「勝利と原がパーソナリティではありますけど、timeleszみんなで盛り上げていけたらなと思います」と語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
