元モー娘。森戸知沙希、手作りの“ちいかわちぎりパン”披露「水色の色付けができなかったかわりに赤で色付けした」
【モデルプレス＝2025/09/23】元モーニング娘。の森戸知沙希が4日、自身のInstagramを更新。私服のモノトーンコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
森戸は「お嬢と作ったちいかわちぎりパン」とつづり、友人とともに作ったというちぎりパンの写真を公開。「水色の色付けができなかったかわりに赤で色付けした」と、アレンジしたことを明かしている。また、「お顔は、右側担当がお友達、左側担当がわたしです！」と、パンの顔をそれぞれ担当したことを伝えた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ちいかわちゃん！」「完成度高くてすごい」「料理上手で尊敬」「仲良しで微笑ましい」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
