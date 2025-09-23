高橋みなみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/23】元AKB48でタレントの高橋みなみが22日、自身のInstagramを更新。オフショルダースタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】高橋みなみ、肩出しファッションが色っぽい

◆高橋みなみ、オフショルで美肩ライン披露


ファッションブランドのオープンイベントに参加した高橋は「1枚目のコーデはこのままオーダー オフショル好きにはたまらないトップスに大好きなデニム」と白いオフショルダートップスで美しい肩のラインをのぞかせ、ワイドデニムと合わせたカジュアルスタイルを披露した。

この投稿に、ファンからは「オフショル似合いすぎ」「肩のラインが美しい」「おしゃれセンス抜群」「このコーデ真似したい」「大人なファッション」「綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

