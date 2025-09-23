◇高校野球秋季静岡県大会▽３回戦 聖隷クリストファー３―１知徳（２３日・ちゅ〜るスタジアム清水）

今夏の甲子園で初出場１勝を飾った聖隷クリストファーが知徳を３―１で下し、５年連続８強入りを果たした。来秋のドラフト候補で、先発したエース左腕の高部陸（２年）が、１３０球で７安打を浴びながらも９Ｋ１失点完投で勝利に導いた。

５度得点圏に走者を出しながらも粘りの投球だった。新チーム公式戦初戦となった２回戦・日大三島戦で１２Ｋを奪って完封したエースが、粘りの投球で知徳打線を最少失点に抑えた。「前回よりフォームはまとまっていた。ボールもかかり過ぎて引っかかるところがあった」。序盤は最速タイの１４７キロを連発。唯一失点した４回のスクイズのシーンでは「カットボールが甘く入ってしまった。１点も取られたくなかった」と、悔しがった。

打っては、４回１死満塁で先制の中前適時打を放った。普段は打撃練習に参加していないが「打てる気がしなかったけど、追い込まれたのでバットを短く持ってボールに合わせた」と、一塁ベース上で大きくガッツポーズ。６回には暴投で勝ち越したあと、貴重な３点目となるスクイズを決めて２打点。「（スクイズは）冷静に決められた。バント練習はしっかり、やってます」と、バットでも活躍して胸を張った。

夏の甲子園を沸かせたサウスポーは自覚も十分。新チームは実戦経験が少なく、打線は２試合で計５点とまだまだ機能していないが、「自分がゼロで抑えて流れをもってきたい」。４強入りをかけて２７日の準々決勝では磐田東と対戦。夏春連続甲子園出場へチームをけん引する。