Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太（３２）が２３日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（１０月３日公開）の大ヒット祈念イベントに水上恒司（２６）、山下美月（２６）と登場した。

作品に関連して、キャスト陣は思念のこもった私物を持参。宮舘はわに革の台本カバーを紹介し「この作品でも、お二人と台本カバーをきっかけでお話しさせてもらった。別の作品でも使っていて、カバンに入れています」と語った。フランスの高級ブランドの製品ということもあり「高価ですよ〜これ」と話すと、山下も「結構良いブランドものです」と同調。宮舘は「一生使うんだろうなと。もっとボロボロというか、味を出したい。そんな思いを込めた台本カバーです」と語った。

水上は「けっこう大変だった時期に買って、ずっと使っている」というボールペン、山下は「小さい頃に名前を刺しゅうしてもらったもので、唯一残っている」という青のタオルを紹介した。

またこの日は秋分の日ということで、作品の大ヒットを祈願して火喰鳥を模した巨大おはぎが登場。宮舘を中心に存分に思念を込めた後、おはぎを実食。お菓子でできた首から上の部分を食べた山下は「おいしい！中は最中のようになっている」とよろこんでいた。