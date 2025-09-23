「Aぇ! group」の小島健（26）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。関西で仲良くしてもらっているという大物お笑い芸人を明かす場面があった。

この日は「Aぇ! group」末澤誠也、「なにわ男子」西畑大吾、長尾謙杜とそろって登場。火曜レギュラーのお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一と「関西アイドル軍団」を結成し、トークやゲームを繰り広げた。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花から「関西の芸能界では、この人と気が合うと仕事が増えるっていう大物がいるっぽい。関東よりも」とのイメージを振られ、小島と西畑、小杉は「〇」の札を掲げた。

小島は「僕ハイヒールさんのレギュラー番組に4年ぐらい出させていただいてて。朝の番組。ハイヒールさんと凄く仲良くさせていただいてて」と告白。

「最終的にはリンゴさんとテレビ局とかで一緒の日あるじゃないですか。全然違う番組とかでも、楽屋にリンゴさんから来てくださる。申し訳ないですけど」というほど可愛がられているとした。

「そういうのとかもあるんで、やっぱ大物って言われる方とは…」と続けると、MCの「ハライチ」澤部佑は「モモコさんは？」と鋭いツッコミ。小島が言葉に詰まり、「なんですか？」と開き直ると、CM入りの音楽が流れ、小島は慌てて「ちゃうねん！モモコさん大好き！どっちも大好き！」と叫んでいた。