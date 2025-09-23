ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（２９日スタート）でヒロインを務める俳優の高石あかりが２３日、大阪市内で２６日に本編最終回を迎える「あんぱん」のヒロイン・今田美桜と、バトンタッチセレモニーを行った。

今田からバトンを受け取った高石は「バトンタッチは夢見た瞬間でしたし、何より今田さんから渡していただけることがうれしい」と、笑顔を見せた。

この日のセレモニーは「ばけばけ」の撮影の合間をぬって行われ、スタジオには大勢の撮影スタッフに加え、岡部たかし、池脇千鶴、トミー・バストウら共演者も見学に駆けつけた。その様子を見た今田は「すごく温かくて、勝手にホッとしています。周りの皆さんが支えて下さっていると思う」と感激。高石へ「振り返るとあっという間でしたけど、やっぱり長いので、とにかくたくさん食べて、よく寝て、心も体も健康でいてください」とアドバイスを送った。

恒例のプレゼント交換では、今田から作品の舞台となった高知県の伝統工芸品・土佐凧、高石からは島根県松江の伝統工芸品である、八雲塗の手鏡、宍道湖産のしじみを贈り合った。手鏡には高石が直筆で今田の名前をしたためており、受け取った今田は「忙しい中で手書きしていただいて、大切に使います」と、感激しきりだった。