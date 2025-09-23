屋外の猛暑と室内の冷房に交互に晒され続け疲れが溜まるこの時期、胃腸が悲鳴を上げていませんか？胃もたれ、食欲不振、下痢や便秘……。その原因と対策を知り、自分でできるケアを始めましょう（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：菊池亜希子））

【食事】

おなかの不調を改善するには、まず食生活の見直しを。

胃腸に優しい食材を知って、意識的に摂りましょう

◯胃を元気にする

「十円玉を溶かすと言われるほど強力な胃酸から胃壁を守るのが、胃粘液です。胃が疲れていると粘液が不足しがちなので、胃粘液を増やすオクラや長芋、モロヘイヤなどのネバネバ野菜を積極的に摂りましょう。胃酸分泌を抑えるビタミンUが豊富なキャベツ、ジアスターゼなど消化酵素が豊富で胃もたれを防ぐ大根、ピロリ菌の増殖を抑えるスルフォラファンを含むブロッコリーも胃を守ってくれます」（江田先生。以下同）

◯酪酸菌で腸を整える

「便秘や下痢の改善には、ストレス軽減とともに腸内環境をよくすることが大切。特に増やしたいのが、腸粘膜の栄養分になる『酪酸』を作り出す酪酸菌です。とはいえ酪酸菌を含む食品はぬか漬けと臭豆腐だけ。食品からの摂取には限界があります。



〈酪酸菌を含む食品〉

そこで、大腸まで届いて酪酸菌のエサになる水溶性食物繊維を多く含む食品に注目。これらを意識的に摂って腸内の酪酸菌を増やしましょう」



〈水溶性食物繊維を多く含む食品〉

【運動】

骨盤底筋体操を続けて、加齢とともに衰える排便力を高めて。

さらに仰向けで行う腸ストレッチで大腸を刺激し、滞留便を出しやすくしましょう。

【20回で1セット、1日3セットを目安に】

◯骨盤底筋体操



仰向けになり、足を肩幅に開いて膝を立てる。両腕は手のひらを下に向けて体に沿わせ、自然に伸ばす



肛門を締めながらゆっくりお尻を浮かせ、腰を上げる。5秒キープしてからゆっくり下ろす

◯腸ストレッチ

【左右交互に各3回で1セット。1 日3 セットを目安に】



仰向けになり、膝を閉じて両膝を立てる。左右に腕を広げて、両手のひらを上に向ける



口から大きく息を吐きながら、両膝を閉じたまま右にゆっくり倒し、自然な呼吸で5秒キープ。ゆっくりもとに戻す。左側も同様に行う

