今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。逆転しない正義を体現した『アンパンマン』を生み出した嵩とのぶの物語はまもなく終わりを迎えます。過酷な軍隊生活、戦争が残した心の傷。『あんぱん』で描いた戦争について、チーフ演出の柳川強さんにお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 油原聡子）

のぶは当時の「当たり前」

＜柳川さんは、『鬼太郎が見た玉砕〜水木しげるの戦争〜』『最後の戦犯』など数々の戦争ドラマを手掛けてきた。『あんぱん』の戦争パートでは、豪の戦死をめぐり蘭子がのぶに激昂した８週、嵩の軍隊生活と戦地での日々を描いた11〜12週を担当した。朝ドラは『花子とアン』以来となる＞

『あんぱん』ヒロインののぶは、戦争前は教師として軍国主義を教える立場。戦後は価値観が逆転し、葛藤します。演出する上では、「当時の人の視点」を大切にしていました。のぶは軍国主義に前向きに携わった人物で、戦争に加担した側。現代から見たら、嫌悪すべき存在。でも、それはあくまで今の視点なんです。制作者が今の立場で描くのはやっぱり違うような気がするから、できるだけフラットな視点で、当時の人の感情に寄り添って描くことを意識していました。フラットな視点を持つことで、たとえばカメラ位置等々も違ってくると思っています。

「カメラ位置は監督の哲学である」とたくさんの映画監督が言っています。僕もその通りだと思っているんです。視点に自覚的であることで多分、人物を撮るときのアングルやカメラとの距離感が違ってくるような気がします。

今田さんに演出する上でお伝えしたことはひとつです。「当時の普通の女の子の考え方だと思って演じてください」、それだけです。今の時代を生きている人が軍国主義の少女を演じる場合、「悪人」「普通じゃない」と感じてしまうと思います。でも、当時はのぶが普通だった。むしろ9割5分の人間がのぶのような考え方。蘭子の方が珍しい。

のぶを演じる上で「普通」だと思っていないと、どうしても「これで大丈夫かな」と迷ってしまう。そうすると不安になる。疑問を持たないように安心してやってもらうことがいちばん大切でした。「軍国少女のヒロインだけれど、戦後に価値観が変わるキャラだから、そこは自信を持って真摯に演じてほしい」と伝えました。

感動的に作らない

戦争ものでは、感動的に描かないということも気をつけているんです。戦争を描く人は、戦争反対の意味を込めて作ることが多いと思いますが、感動的に描くと見た人が無意識の中で「かっこよかった」とか「勇ましかった」とか思ってしまう。そう思うことが、無意識レベルでいつしか戦争賛美につながってしまう恐れがある。そこに自覚的でありたい、と常に考えています。



例えば、『あんぱん』では、第54回で出征前の千尋が嵩に会いに来るシーンです。千尋はあの場面が最後だし、「これから出征します」と感動的に描こうとしたら、すごく感動的に描ける。でも、あえて音楽をあまりかけず、映像も煽情的にせずに、引いた形で嵩と千尋を捉えるようにしました。

＜中園ミホさんは「やなせ先生を描くことは戦争を描くこと」と明言していたが、朝ドラという枠で戦争を真正面から描くことは制作チームとしてもチャレンジだった＞

戦争パートでは、出征した嵩の軍隊での生活を11週と12週で連続でやりました。やなせたかしさんの自伝でも書かれていましたし、軍隊の暴力性はやらないわけにはいかなかった。ただ、月曜日だけにしようという配慮はしました。月曜日から金曜まで軍隊の理不尽な暴力が表現されたら見る人も辛いですし、撮る側もつらい。

ただ、軍隊の暴力性をしっかり描かないと「逆転しない正義」に至らない。月曜日だけは暴力をこれでもか、と描きました。朝だし、心配はしましたが、視聴者の皆さんがちゃんと受け止めてくださった。きちんと描けば見てくださると勉強になりました。

妻夫木聡の存在感

＜戦争パートで嵩を導いたのが、妻夫木聡さん演じる八木信之介だ。嵩の才能や人間性を評価し、軍隊では折に触れ、助け船を出してきた＞



戦争パートでの八木はどういう人かわからない、不可思議な存在。物語のスパイスとして登場しました。それまでは朝ドラっぽい、ほんわかとした日常が描かれていたのに、初めてミステリアスな人物が出てきた。物語を作る上でも、1つのアクセントでした。

妻夫木さんは、普段はすごく気さくな方ですが、映画や大河の主役を担っているような俳優。そういう人が現場に入ってくると場が締まりますよね。

健太郎は八木について、軍功を挙げた人に与えられる金鵄勲章を持っていると噂します。制作側としては、勲章について「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」と当初はあいまいにしていました。

ただ、妻夫木さんと僕らの間では、勲章を受けた人だという設定でした。つまり、八木は戦争で人を殺した人であるということをちゃんと決めていた。第127回で、八木が勲章を受けたこと、戦争で人を殺した苦悩を蘭子に打ち明けますが、戦争パートの時点では勲章の話が後からクローズアップされることは決まっていませんでした。

卵のシーンでは

＜戦争パートで印象的だったのが、空腹を表現した場面だ。嵩と同じ隊に所属し、飢えた康太（櫻井健人）が、老婆の家に押し入り、食料を強奪しようとするシーンはインパクトを残した。老婆が奥から卵を持ってきてゆでてくれると、康太や嵩、神野班長（奥野瑛太）は殻ごと食べたからだ ＞



脚本には「卵の殻をむいて食べる」とあったんです。そんな余裕はないだろうなと思っていたこともあって、リハーサルで北村さんに「むいて食べる？」と聞いたら、「いや、食べませんよね。お腹が減っているのでそのまま食べますよ」と言ったんです。その一言で、一緒にいた奥野さんも櫻井さんも覚悟をしたような感じがありました。

本番の撮影では、殻ごと卵をバリバリ食べる音がして。すごく物悲しく感じました。人の生命力とその裏にある悲しさ。人間が生きることは、こんなに悲しいことなんだと思いました。この時の音は映像でもそのまま生のを音を流しています。

裏話になるんですが、殻ごと食べることになった時に、助監督陣が事務所に連絡して「大丈夫ですか」と確認していました。でも、役者さんたちが「やる」と言ったことですから、当然、「やめよう」という話にはなりませんでした。

美しいからこそ残酷に映る

＜戦争パートでは、軍隊生活の過酷さや壮絶な飢えが描かれた。その一方で、植えた嵩が野草を食べるシーンでは綿毛が飛び、幻想的で美しい演出がされた＞

空腹に苦しむ嵩たちがタンポポを食べる時にちょっと羽根を飛ばしたんです。それは、美しい方が残酷に見えるから。

二宮和也さん演じる清が登場するシーンも幻想的に演出しました。今回、二宮さんとは初めてでした。後で聞いたら、二宮さんの祖父がシベリア抑留を経験しているそうで、戦争を描くことに思い入れのある方。戦争パートではワンシーンの出演でしたが、「このシーンに賭けてきた」という印象があって、それは北村さんや制作チームにも伝わりました。セリフの順番とかいろいろ相談しましたよ。

＜戦争が終わると、徐々に物語の雰囲気も明るくなっていった。だが、戦地で少年に殺害された岩男のことをのぶに長い間話せなかった嵩、戦争の取材を始める蘭子…。戦争が残したものが描かれていく＞

高知新報のパートが始まるときにね、「戦争が終わって、社会自体もすごく明るく、希望に包まれた世の中になっているので、キャラクターとして、皆さんそれを体現してください」ってことをキャストのみなさんに申し上げた記憶があります。

でも、映像はあえて変えなかった。戦時中と地続きです。戦争ものだと戦時中はやや暗い画面にして戦後になると画面を明るくする、ということをやるケースが多い。でも、あえて画面のルックを変えず、戦前と戦後が地続きであるということをやりたかったんです。

視聴者を信じる

「今を描くための戦争」だということも意識しました。『あんぱん』の戦争パートは1940年代を描いてるんですけど、2020年代の「今」を意識しました。

例えば今はパレスチナ自治区のガザとかいろいろなところで戦争が起こっている。それは他人事と思えば遠いけど、1人1人、自分事として捉えたいし、捉えてほしい。セリフの端々に今を生きている人に伝わるような感覚が反映されているような気がします。

蘭子が戦争の取材をすることは、僕から中園さんに提案しました。第127回で、蘭子が八木から「なんで戦争取材をするのか」と問われたときに「他人事にしたくないんです。自分事として考えたいんです」と返します。

そのセリフは、まさに今を生きている我々も肝に銘じていきたい言葉だと思うんです。