¡¡¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò(31)¤¬Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î½©¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤¤Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿½©¥â¡¼¥É¤Ç¡¢µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¤²¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À!?¤³¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¤Ï¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖµÓ¤Î·Á¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×¡ÖÂºÙ¤¤!!Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤«¤é·¤²¼¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¤Û¤ó¤È¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡É´ÅÄ¤Ï2024Ç¯1·î¤ËDOMOTO(¸µKinKi Kids)¤ÎÆ²ËÜ¹ä(46)¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£¡ÖÅÅ·âº§¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£