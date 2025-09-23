競技不成立も…賞金3億円が分配 勝みなみは“幻の首位”でいくら稼いだ？
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーの3日間大会は、悪天候によるコースコンディション不良のため、第2ラウンドが再開できず。順延も難しいと判断され、競技不成立となった。
〈写真〉ボールが曲がらなくなる 勝みなみが実践する“オタ芸シャドー”とは
13人が出場した日本勢では、勝みなみが8アンダーで首位発進。畑岡奈紗が1打差3位、西郷真央が2打差9位と好位置で滑り出していたが、それはすべて“幻”に。今大会は非公式となった。中止を受け、大会は当初予定していた賞金総額350万ドルのうち、200万ドル（約2億9600万円）を選手に支払うことを発表した。これはLPGAの規定に基づく義務的な50％を超える金額となった。そのうち150万ドル（当初賞金総額の50％）は第1ラウンド終了時点の成績に基づき、上位65位タイまでの選手にLPGA基準の賞金配分方式で分配。残り50万ドルは出場全144選手に均等に分配され、各選手は3500ドル（約52万円）を受け取ることになった。だが、獲得した金額は賞金ランキングには反映されない。勝みなみは“幻の首位”で約2800万円を獲得。3位タイだった畑岡は約940万円を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
