»Ë¾åºÇÇ¯¾¯15ºÐ139Æü¤Ç¥×¥íÀë¸À¤·¤¿²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»È¯É½
¡ã¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó »öÁ°¾ðÊó¡þ23Æü¡þÀô¥öµÖ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡þ6993¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÂçºå¤Ø¡£¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Óº¸¼ê¼ó¤Î¾¸¶þ¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¡ª¡¡ÀÐÀîÎË¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î15ºÐ139Æü¤Ç¥×¥íÀë¸À¤·¤¿²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¡Ê°¦ÃÎ¡¦¿åÌµÀ¥Ãæ3Ç¯¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£¿ù±ºÍªÂÀ¡¢¾®ÌÚÁ¾¶¬¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¡¢¸áÁ°7»þ45Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢2½µÏ¢Â³V¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ³®Àû¤¹¤ëÈæ²Å°ìµ®¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¤È¥×¥ì¡¼¡£23Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÂçÄÐÃÒ½Õ¤Ï¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÏËÜÎÏ¤È½éÆü¤ò²ó¤ë¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡¢Á°½µ¤Î¡ÖANA¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËöÀËÇÔ¤·¤¿ÀÐÀîÎË¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â2000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö°ìÍ÷
Ãæ³Ø3Ç¯¡¦²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¤¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡È15ºÐ139Æü¡É¤Ç¥×¥íÀë¸À¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯OP¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ä¡Ä ¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡Ì¼Ì¿¿¡Í
Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª
¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥° 1~5°Ì¡Ô¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡Õ
¡Ò¼Ì¿¿¡Óº¸¼ê¼ó¤Î¾¸¶þ¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¡ª¡¡ÀÐÀîÎË¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î15ºÐ139Æü¤Ç¥×¥íÀë¸À¤·¤¿²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¡Ê°¦ÃÎ¡¦¿åÌµÀ¥Ãæ3Ç¯¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£¿ù±ºÍªÂÀ¡¢¾®ÌÚÁ¾¶¬¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¡¢¸áÁ°7»þ45Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢2½µÏ¢Â³V¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ³®Àû¤¹¤ëÈæ²Å°ìµ®¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¤È¥×¥ì¡¼¡£23Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÂçÄÐÃÒ½Õ¤Ï¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÏËÜÎÏ¤È½éÆü¤ò²ó¤ë¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡¢Á°½µ¤Î¡ÖANA¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËöÀËÇÔ¤·¤¿ÀÐÀîÎË¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â2000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö°ìÍ÷
Ãæ³Ø3Ç¯¡¦²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¤¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡È15ºÐ139Æü¡É¤Ç¥×¥íÀë¸À¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯OP¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ä¡Ä ¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡Ì¼Ì¿¿¡Í
Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª
¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥° 1~5°Ì¡Ô¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡Õ