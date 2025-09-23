北川景子、イメージ一変“青髪”ショット 主演作の場面写真が解禁
俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の公式Xが、23日までに更新。青髪で、イメージが一変した北川景子の場面カットが公開となった。
【写真】イメージ一変！北川景子の“青髪”ショット公開
Xでは「第38回東京国際映画祭【ガラ・セレクション部門】公式出品＆ワールドプレミア上映決定。それぞれの孤独が重なり、寄り添い、必死にこの世界を生き抜こうとする登場人物たちを描き出した場面写真もあわせて解禁」との文言とともに写真を披露。
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
