½÷Í¥»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡ÊËÜÌÚ¹î±Ñ´ÆÆÄ¡¢10·î3Æü¸ø³«¡ËÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æü¾ï¤Î¡È²ø°Û¡É¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ææ¤È²ø°Û¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö²ø°Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç±é¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡Ë¡¢Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¡£¡Ö²È¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²õ¤ì¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤â2Âæ²õ¤ì¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¥ó¥Ð¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÉ÷Ï¤¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÀö¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦SNS¤ÎÀ¼¤Ë¤â¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤É¤³Àö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¡¢¤ÈËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡£Æ¬Àö¤Ã¤¿¤Ã¤±¡¢¤È¤â¤¦1²óºÇ½é¤«¤é¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ì¡©¡¡º£¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¿å¾å¤«¤é¡Ö²ø°Û¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èè¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤¿¡£
¿å¾å¤«¤é¡Ö¶âÇû¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤¿¤â¤äÈ¿±þ¡£¡Ö¶âÇû¤ê¤ÏÇ¾¤Î¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç²ø°Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ó¹Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤³¤ï¡¼¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¡¢¿å¾å¤ÈµÜ´Ü¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
½©Ê¬¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²Ð¶ôÄ»¤Î·Á¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ï¤®¤ò¿©¤Ù¤ÆÁ´°÷¤Ç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡£¿å¾å¤ÈµÜ´Ü¤¬Æ¹ÂÎ¤Î¤¢¤ó¤³ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤Î¤Ð¤¹Ãæ¡¢»³²¼¤Ï¼ó¤«¤éÆ¬Éô¤ò°ú¤Ã¤³È´¤¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·¤ò¥¬¥Ö¥ê¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£