¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Û¶á¹¾æÆ¸ã¤¬£±£¸°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤âÍ¥½Ð¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖÄ´À°¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¾¯¤·¤º¤Ä¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷¥Ó¡¼¥×¤¯¤ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£²Æü¡¢£³Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¤·¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¶á¹¾æÆ¸ã¡Ê£³£²¡á¹áÀî¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£³ÆüÌÜ£¶£Ò¤Ç£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£´£°¤ÎÍ½Áª£±£¸°Ì¤È¤·³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£¶£±¹æµ¡¤Ï¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤â½®¤¬Ä·¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£²óÅ¾¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡££²ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Î¥¤¥ó¤â¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¤ÇÉâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¥Ú¥é¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¾¯¤·¤º¤Ä¤¤¤¤¡×¤ÈÈá´Ñ¤Î¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅöÃÏºòÇ¯£··î¤ÎÁ°²óÀï¤ÏÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ê¤¬¤é£²Ãå¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¡£¤½¤ÎÀã¿«¤Î¤¿¤á¤Ë¤âµ¡¤ÎÄì¾å¤²¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï½àÍ¥¤òÆÍÇË¤·£ÖÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¡£