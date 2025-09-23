凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で、アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）とのコンビで挑むクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝に取材。ルメール騎手のおしゃれなファッションの秘密についても聞いた。

馬のデザインが入ったＴシャツ、ジャケットという私服姿で取材に応じたルメール騎手は、アパレルブランド「ＣＬ ｂｙ Ｃ．ルメール」を立ち上げ洋服のデザインなども手がけている。「このＴシャツは新作ですね。最初のファッションデザインをまた使いました。色が紫ですね。京都の色ですから」と、競馬と自身がホームとする京都から着想を得たデザインであると説明。

さらに、自身が騎乗し勝利したレースでのエピソードもデザインに生かされている。２０１７年にレイデオロで日本ダービーを優勝した時の人馬の姿がプリントされたＴシャツには「ＴＨＥ ＭＯＶＥ」という意味深なメッセージが。これについて質問すると、「ダイナミックなＴシャツですね。ダービーの時１、２コーナーでレイデオロは大外からポジション上がってきたから、Ｔシャツにその『ＭＯＶＥ』を入れたかったね」と笑顔。

「ＣＬ」のインスタグラムには、「日本に恩返し」という投稿集もあり、引退馬への寄付活動などの投稿も。競馬の世界から生まれた日本製のアパレルブランドという、日本と競馬を愛するルメール騎手の思いがたっぷり詰まっている。