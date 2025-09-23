付き合っていたときはやさしかったはずの夫が、結婚すると豹変したかのように性格がガラッと変わってしまうケースは珍しくありません。高圧的な言動や暴力など、いわゆるモラハラ夫と化して、奥さんを支配しようとします。そんなモラハラ夫から逃げるためには、どんなことをする必要があるのでしょうか？ 今回は、モラハラ夫に苦しむ妻が証拠を突きつけて無事に離婚できた話をご紹介いたします。

モラハラ発言を撮影

「夫の度重なるモラハラ発言に加え、最近では手をあげるようになってきたため、お腹の子を守るためにも実家に帰りました。

すると数日後、夫と義両親がうちの実家まで押しかけてきて『勝手に出て行くとかどういうことだよ！』と言ってきたんです。でも私は夫と離婚をするつもりでいたので、家を出た理由と戻る気はないことを伝えました。夫も義両親も私を責める発言ばかりするので、最終手段としてとっておいた、夫のモラハラ発言をこっそり撮影した動画を見せることに。夫はまさか盗撮されているとは知らず顔面蒼白に。義両親もモラハラ発言や暴力をする息子の姿を見てなにも言えなくなったようで、おとなしく帰っていきましたよ。

その後、離婚届を提出し、慰謝料もしっかりもらいました。今は実家で出産に向けての準備を進めているところです！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ モラハラをする人って、なぜか自信満々だったりしますよね。確実に自分が不利になる言動をしてきたはずなのに、そのことがわからない時点でアウトです。証拠があれば慰謝料の請求や離婚も進めやすくなるため、自分を守るための方法を考えるべきですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。