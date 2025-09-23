NHK連続テレビ小説のバトンタッチセレモニーが23日、NHK大阪放送局で行われ、現在放送中の「あんぱん」のヒロイン今田美桜（28）から、次作「ばけばけ」（29日スタート）のヒロイン眄个△り（22）にバトンが引き渡された。

今田はオフホワイトのパンツスーツ、眄个蓮屬个韻个院廚琉畫で登場。眄个蓮屮丱肇鵐織奪舛鰐憾る瞬間で、すごく楽しみにしてた。なにより、今田さんからバトンを渡されたのがうれしかった。以前共演させていただいたときに、本当に温かくて優しくて、そんな今田さんに支えていただいた。また今回も支えていただいている感じがしてうれしい」と笑った。

恒例となっているプレゼント交換では、ともにドラマの舞台にまつわる品が贈られた。今田から眄个砲呂靴犬濬舛描かれた高知県の伝統工芸品「土佐凧（だこ）」、眄个らは島根・松江市の伝統工芸品「八雲塗りの手鏡」と宍道湖産のしじみが贈られた。鏡には美しい桜の模様と眄仄ら工房で入れた今田の名前が入れられた。

8月22日にクランクアップし、放送も残すところあと3回。今田は「いよいよ終わってしまうんだなという寂しさはあるんですが、この半年間最後まで、のぶと嵩さんとあんぱんの世界を見守ってもらえて感謝しています。アンパンマンの奇跡も続きますし、最後まで嵩とのぶを温かく見守ってもらえたらうれしいです」

長丁場の朝ドラ撮影については「1年間という時間は、振り返るとあっという間ですけど、やっぱり長いので、とにかくたくさん食べてよく寝て、心も体も健康に。今日お邪魔させてもらって、すごく温かくて、それだけでホッとしちゃって。きっと周りのみなさんが支えてくださっているでしょうし、たくさん食べて、よく寝て頑張ってください」とアドバイスした。

一方、眄个蓮屮好織奪佞粒Г気鵑とにかく温かい。現場ってこんなに楽しくていいんだと思いながら毎日を送っている。見てくださる皆さんにも伝われば」と意気込み。バトンタッチセレモニーにはトミー・バストウや岡部たかし、池脇千鶴ら共演者も駆けつけ、「本当に心強い」と笑顔を見せていた。