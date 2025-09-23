

フランスの高速道路「オートルート」を走る。ストラスブールやリヨンなどの都市名が見える（筆者撮影）

この夏、1週間をかけてフランスのほぼ東半分を、主に高速道路を使って走破した。

フランスは、日本よりも面積が狭い小国が多いヨーロッパの中で、海外領土を除く本国だけで約55万m2と日本の1.5倍ほどもある。

その一方、細長い日本列島とは違い、ほぼ正方形に近いようなコンパクトな形であるため、全土を網羅する高速道路網がまさに隅々まで広がっている。



今回の旅のおともはレンタカーのフィアット600ハイブリッドであった（筆者撮影）

今回は、パリのメイン空港であるシャルル・ド・ゴール国際空港でレンタカーを借り、シャンパーニュ、ロレーヌ、プロヴァンス、コート・ダジュールなどの東部とオーベルニュ、ロワールなどの中部を巡り、パリ南部にあるオルリー空港で車を返却する、およそ3000kmの旅となった。

3種の支払い方法があるフランスの高速道路

フランスの高速道路（オートルートと呼ばれる）は、お隣ドイツのアウトバーンなどとは異なり、基本的に有料である。

料金の支払い方法は、昨年12月に始まった「フリーフロー方式」を含めて3種類ある。

以前からあったのは、入口のゲートで通行券を受け取り、降り口の料金所で現金あるいはクレジットカードで支払う方法と、電子タグを事前に購入・登録し、専用のレーンでそのまま通過できる、日本のETCに似た「テレペイヤージュ」だ。

テレペイヤージュの場合、料金所の手前に大きく「t」と書かれたレーンを選択して通過するのだが、レンタカーでは原則として利用できない。



フランスの高速道路の料金所 「t」は停まらずに通過できる（筆者撮影）

パリから北西部のブルターニュ方面に向かうエリアで新たに始まったフリーフロー方式は、ゲートを設けず道路上に設置したセンサーの下を通過するクルマのナンバープレートを読み取って、走行後にオンラインで料金を支払う方法である。

つまり、フランスの高速道路には、高速道路誕生初期からの旧来システム、世界各地に広がったいわゆるETC方式、そして、台湾などで行われている「ゲートレス」の方法（参照：高速バスを使う「台湾観光」が「歴史と今」を感じられる安くていい旅になる）の3種が混在していることになる。

スイス・イタリア国境のアルプス地方とスペイン国境のピレネーを除けば、フランスは平地、平原がほとんどの国なので、急勾配やトンネルの連続といった走行に気を遣う道路は少ない。

また、日本の地方で見るような、片側1車線かつ対面通行となっている危険な区間もないので、非常に走りやすい。



この先の都市のイラスト。ガストロノミーとワインの町、ディジョンと書かれている（筆者撮影）

情報提供の電光表示も多く、この先の工事区間や主要都市への平均所要時間などが読めるのも安心材料だし、こうした走行に関する以外の広告看板などは一切ない代わりに、ドイツなどと同様、沿線の都市や文化財をアピールするデザイン性に優れた標識が次々と現れるのも旅情を掻き立てる。

最高速度は大半の区間は時速130kmだが、山岳区間や大都市近郊では時速110kmとなっているところも少なくない。

チェコで「時速150km」の高速道路が誕生

さて、この最高速度、つまり制限速度について今、ヨーロッパではさまざまな試みが始まっていることをまとめておきたい。日本の高速道路にも影響を及ぼす可能性があるからである。

今回、このことを考えるきっかけになったのは、フランス滞在中にホテルで見た地元のテレビ局の討論番組であった。

この特集では、「高速道路の制限速度は時速何kmが適当か？」を熱く議論していた。そして、この番組の引き金になったのが、最近チェコとスペインで始まりつつある試みである。

チェコは、昨年も2日ほど現地を走った国だが、今年9月末から新たに開通する高速道路およそ50kmの区間で、時速150km走行を認めることになった。



チェコの高速道路は現在は時速130km制限（筆者撮影）

ただし、雨などで路面が濡れていないこと、交通の流れがスムーズであること、工事が行われていないことなどが条件であり、逐一状況が変わるため、新区間に状況を知らせる42台の電子標識を設置したという。

地元紙のWEB版によると、このシステムは国立交通情報センターによって集中管理され、同センターがいつ高速化を安全に開始できるかを決定すること、この実験には5500万チェココルナ（約3.85億円）の費用がかかる見込みであること、そして試みが成功すれば、この高速化は今後、他の主要道路にも拡大される可能性があることが記されている。

もうひとつのスペインでは、バルセロナ地域の高速道路（AP-7）の一部区間で時速150km走行の試験運用が計画されている。



スペインの高速道路は原則、時速120km制限（筆者撮影）

現在、制限速度は時速120kmだが、アルゴリズムが気象状況、交通量、路面状況を監視して最適な最高速度を決定する可変型のシステムを採用し、視界が良好で周囲に人がいない場合に時速150kmまで合法的に走行できるようにするという（ラジオ・フランスのWEB記事より）。

CO2排出低減のため速度抑制の流れだったが

「いやいや、そもそもドイツのアウトバーンは速度無制限ではないか」「いまさら時速150kmと言われても珍しくないのでは」と思われる向きも多いかもしれないが、アウトバーンでは制限速度を設けるところが多くなり、どこでも自由に好きなスピードで走れるわけではない。

その背景のひとつには、環境意識の高まりがある。地球温暖化の一因となるCO2排出量は、高速になればなるほど多くなる。



フランスの高速道路の速度標識。通常時は時速130km、悪天候時は時速110kmであることを示す（筆者撮影）

ドイツは、ヨーロッパ内でデンマークなどと並ぶ最も地球環境に対して敏感な国のひとつであり、走行速度の抑制はヨーロッパ全体の流れにも見える。

実際、オーストリアは2018年から2020年にかけて、ウィーンとザルツブルク間で時速140kmへ制限速度の引き上げを試行したが、CO2排出量の増加を理由にこの計画を中止した。

また、 オランダでは2020年に、環境上の理由から日中の最高速度を時速100kmに引き下げた（ただし、今年4月から一部区間で日中の時速130km走行を再び許可している）。

では、そんな中で逆行するようなヨーロッパでの速度制限の引き上げを、どう見たらよいのだろうか。

考えられるのは、ヨーロッパにおける電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）の普及率の確実な上昇である。

筆者が今回、フランスで借りたレンタカー（フィアット600）もハイブリッド車であったし、フランスで何度も立ち寄ったサービスエリアでは、ガソリンスタンドと同じくらいの規模で充電設備が整っていた。



サービスエリアの充電ステーション（筆者撮影）

今ではヨーロッパのほとんどの国でEVやHEVからなる電動車が、ガソリン車の販売数を上回るようになっている。

一時、ヨーロッパでは「EVの普及が頭打ちとなっている」という報道もあったが、今年になって再び普及の速度が上昇しており、CO2の排出量を考えて速度を抑制する必要が薄れた点もあろう。

ヨーロッパの動きを受けて日本はどうする？

そうはいっても、現在の試みが各国に広まるかどうかは、現時点では不透明だ。

ヨーロッパの高速道路を走って実感するのは、国境を越えて走行する大型トレーラーやキャンピングカーを牽引する乗用車の多さで、これらは時速100km前後で走っているため、制限速度が引き上げられれば、普通乗用車とこれらの低速車の速度差が広がり、危険が増す可能性が高いだろう。



日本では、新東名や東北道などの一部で時速120km走行が始まって定着しつつあるが、どれほどの速度が上限であるべきなのか、ヨーロッパの動きを受けて、再び議論が起きるかもしれない。

（佐滝 剛弘 ： 城西国際大学教授）