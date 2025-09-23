主演・目黒蓮が体重140Kgの坂本太郎に!?大人気漫画『SAKAMOTO DAYS』ついに、実写映画化決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

目黒蓮が週刊少年ジャンプ連載中の超絶バトルアクション大人気漫画『SAKAMOTO DAYS』の実写映画で主人公の殺し屋・坂本太郎を演じることが発表された。

■世界中で人気のコミック『SAKAMOTO DAYS』とは？

『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗）は2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載スタート。現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1,500万部（デジタル版を含む）突破し、世界を熱狂させている超絶バトルアクション大人気漫画だ。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る―。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーが描かれている。

■目黒蓮が特殊メイクで体重140Kgに変身して本格アクションに挑戦！

そんな伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのが目黒蓮（Snow Man）。しかも「伝説の殺し屋を引退後、家族を愛する平和な日常を過ごすうちに推定体重140kgのふくよかなボディになり、圧倒的な強さと包容力を備える坂本」と「本気モードになるとカロリーが大量消費され、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本」を演じ分けるため、ふくよかな体型の坂本を撮影する日は、毎日約4時間もの特殊メイクにより驚異的に変貌。正反対な【一人二面性】の巧みな表現を、体型の変化をも含めて完璧に演じ分けているのだ。

さらに『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』『リボルバー・リリー』『シン・仮面ライダー』など数々のドラマや映画などで息をのむアクションを創り上げた田渕景也監督の指導のもと、これまで見せたことのないキレと迫力に満ちた超人的なアクションシーンにも挑戦している。その片鱗がかいま見える超特報映像も現在公開中だ。

■映画『SAKAMOTO DAYS』超特報

■目黒蓮 コメント

■監督はコメディの鬼才・福田雄一！

そして本作の監督を務めるのは、『銀魂』シリーズや『今日から俺は!!劇場版』で社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一。原作の持つ魅力を、独自のコメディセンスで映像化。坂本太郎の日常と、一瞬で切り替わる戦闘モードの非日常感に満ちた二面性を、実写ならではの圧倒的な臨場感で描いている。

■監督・福田雄一 コメント

■期待の映画は2026年ゴールデンウィーク公開

実写映画化が発表されるやいなや、SNSでは「実写映画化！超楽しみ！」「キャストが気になる！」「坂本はどっちも一人で演じるのかな？」など、坂本太郎を演じるキャストに注目が集まった映画『SAKAMOTO DAYS』は、2026年ゴールデンウィークに公開だ。

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

出演：目黒蓮

脚本・監督：福田雄一

公開日：2026年ゴールデンウィーク

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』公式サイト

https://skmtdays-movie.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43?ima=3832