Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Ï6°Ì¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¤Ï8°Ì¡¢ÂçÆ£º»·î¤Ï10°Ì¤ÈÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×3¤ò¥ー¥×¡¡¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¤Îº´Æ£Æ·¤¬31°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡ÃÂîµå½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè39½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï23Æü¡¢2025Ç¯Âè39½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¡ÖWTT¥Õ¥£ー¥Àー¥«¥Ã¥Ñ¥É¥¥¢Ⅱ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï7Áª¼ê
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¤ò¥ー¥×¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤¬8°Ì¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬10°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢3Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×10¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤¬11°Ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬13°Ì¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬14°Ì¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¤¬23°Ì¤ò°Ý»ý¡£
9·î16Æü～20Æü¤Ë¥È¥ë¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWTT¥Õ¥£ー¥Àー¥«¥Ã¥Ñ¥É¥¥¢Ⅱ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿º´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬38°Ì¤«¤é7¤Ä¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤Æ31°Ì¤ËµÞ¾å¾º¡£2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºûÈøÌÀÆü¹á¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤â136°Ì¤«¤é103°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿33°Ì¤Ë¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢34°Ì¤Ë¤Ï²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
6°Ì ¡Ê-¡Ë¡§Ä¥ËÜÈþÏÂ
8°Ì ¡Ê-¡Ë¡§°ËÆ£ÈþÀ¿
10°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÂçÆ£º»·î
11°Ì¡Ê-¡Ë¡§¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
13°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
14°Ì¡Ê-¡Ë¡§Ä¹粼ÈþÍ®
23°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÌÚ¸¶ÈþÍª
31°Ì¡Ê¢¬ 38°Ì¡Ë¡§º´Æ£Æ·
33°Ì¡Ê¢ 32°Ì¡Ë¡§Ê¿ÌîÈþ±§
34°Ì¡Ê¢ 33°Ì¡Ë¡§²£°æºéºù
50°Ì¡Ê¢¬ 51°Ì¡Ë¡§¼ÇÅÄº»µ¨
53°Ì¡Ê¢ 50°Ì¡Ë¡§ÀÖ¹¾²ÆÀ±
65°Ì¡Ê¢¬ 94°Ì¡Ë¡§½Ðß·°É²Â
96°Ì¡Ê¢¡¡95°Ì¡Ë¡§¾®±öÍªºÚ