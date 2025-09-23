「本当にここは韓国なの？」「何をいまさら」韓国のサービスエリアの駐車場で目撃された光景が物議

2025年9月22日、韓国・ヘラルド経済によると、韓国の高速道路のサービスエリアの駐車場で数十人の集団が宴会を行う姿が目撃され、物議を醸している。

記事によると、韓国のオンライン掲示板に同日、「進永サービスエリアの駐車場を占拠して宴会を行った観光客」とのタイトルで1枚の写真が投稿された。写真には、駐車中の観光バスの前で数十人の男女の集団が複数の簡易テーブルを囲んで食事する様子が写っていた。

投稿者は「単なる食事ではなく、焼酎の瓶も見える」「観光バスが1、2台でないところをみると、長年の慣例のようだ」「初めて見る光景で、本当にここは韓国なのかと目を疑った」などと説明し、「これから秋の紅葉シーズンを迎えるにあたり、さらに深刻化しそうだ」と懸念を示した。

これを見た他のネットユーザーからは「みっともない」「子どもたちが見たらどう思うか」「大人なら品のある言動を心がけてほしい」「私なら通報する」「そんなところで食べておいしいの？」などの声が上がっている。

一方で「サービスエリアではよく見かけるよ」「子どもの頃から見慣れた光景。何をいまさら…」「確かに迷惑だけど、取り締まる規定はないのが現状」との声や、「これの何が問題なのか」「サービスエリアで軽食をとっているだけ」「お年寄りが遠足を楽しんでいるのだから優しい目で見てあげようよ」といった声も見られた。（翻訳・編集/堂本）