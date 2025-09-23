「この国を世直ししましょう。拳で!!」セーラー服の姫様が世直し!『暴れん坊プリンセス』サイコミ連載開始
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、9月23日昼12：00より、“プリンセス×セーラー服×ステゴロ”の世直し人情ドラマ『暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐』(著・木村裕一)の連載を開始する。
サイコミで連載していた異世界プロレス漫画『異世界カウント2.99 -転生したからここで最強の団体を目指す-』の著者・木村裕一の最新作。「プリンセス×セーラー服×ステゴロ」とキャッチーな掛け合わせが魅力の同作は、亡き父の後を継ぎ国を背負うこととなった姫様が、時代劇よろしく悪人を成敗して世直ししていく人情ドラマだ。
担当編集者からは「一人の少女が様々な民衆とふれあっていく中で立派な王となっていく様は、成長譚がお好きな方にはピッタリだと思います! また、作者の木村先生は前作で異世界プロレス漫画を描かれていたこともあり、迫力のあるアクションや爽快感も大変魅力的な作品なので、ぜひお楽しみください!」とメッセージが寄せられている。
(C) Yuichi Kimura / Cygames, Inc.
サイコミで連載していた異世界プロレス漫画『異世界カウント2.99 -転生したからここで最強の団体を目指す-』の著者・木村裕一の最新作。「プリンセス×セーラー服×ステゴロ」とキャッチーな掛け合わせが魅力の同作は、亡き父の後を継ぎ国を背負うこととなった姫様が、時代劇よろしく悪人を成敗して世直ししていく人情ドラマだ。
(C) Yuichi Kimura / Cygames, Inc.