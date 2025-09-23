生成ＡＩ（人工知能）がつくった猫のコンビニ店員が特殊詐欺を防ぐ――。

映画さながらの映像と解説で構成された啓発動画が、兵庫県警公式ユーチューブチャンネルで公開されている。県警が、コンビニ店員向けに、だまされそうな人に声をかけるポイントを伝えようと作成した。（足立壮）

動画は２本で、「還付金詐欺編」（３分２５秒）と「サポート詐欺編」（２分３９秒）。県警県民広報課員が「チャットＧＰＴ」など四つの生成ＡＩサービスを使い、約２週間で仕上げた。猫を擬人化したキャラクターが、かけ子や店員などで＜出演＞している。

還付金詐欺編では、暗い事務所にいる太った「かけ子」猫が登場し、めがねをかけた猫が電話を手にコンビニに入る。そのままＡＴＭを操作する姿を見た店員が声をかけ、警察に通報するというストーリー。最後に、猫の警察官が「お金が受け取れるというウソでだます」と注意を呼びかける。

サポート詐欺編では、高額の電子マネーカードを買おうとする猫に、店員が「詐欺が流行している」と使い道を確認。すると「ウイルスでパソコンが壊れている」と話したため、通報して被害を防ぐ。

セリフは、学生防犯ボランティア「ブルーフェニックス隊」の大学生４人らが吹き込んだ。神戸学院大学３年、西原恵唯さん（２１）は「ＡＩでつくったとは思えないくらい猫のキャラクターが親しみやすい。自分の声が被害防止につながれば、うれしい」と話していた。

１〜７月、被害額３９億円

兵庫県内では今年１〜７月までで、特殊詐欺の被害額が約３９億円に上り、過去最悪だった昨年の年間被害額を超えた。認知件数は１１０５件（前年同期比３９２件増）。県は１０月から「特殊詐欺多発警報」の運用を開始し、発令した場合、コンビニなどでの警戒を強化する方針だ。

県警によると、金融機関での声かけなどで被害を未然に防いだケースは今年１〜６月で１１９６件あった。このうちコンビニ店員が約２割にあたる２１９件を阻止したが、前年同期に比べると、半数程度にとどまっている。

県警生活安全企画課の山本修次席は「被害を防ぐには店員の協力が大きな力になる。誰しも動画と同じ状況を見かけたら、声をかけてほしい」と話した。