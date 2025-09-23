¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡Û¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¡ãÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ä
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î1²óÀï2»î¹ç¤¬¡¢22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëE¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢(FIVB¥é¥ó¥¯11°Ì)¤Ï¡¢¥×¡¼¥ëD2°ÌÄÌ²á¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯23°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ë¥³¥í¥ÕÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢3-0(25-19¡¢25-23¡¢25-13)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦1Àï¤Ï¥×¡¼¥ëD¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«(FIVB¥é¥ó¥¯4°Ì)¤È¡¢¥×¡¼¥ëE¤ò2°ÌÄÌ²á¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢(FIVB¥é¥ó¥¯6°Ì)¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤¬1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢Áª¼ê¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹7ËÜ¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ÇÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ßµÕÅ¾¤Ç3¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1(19-25¡¢25-22¡¢25-17¡¢25-20)¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢23Æü¤Ë¤Ï1²óÀïºÇ¸å¤Î2»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£¥×¡¼¥ëA1°ÌÄÌ²á¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢(FIVB¥é¥ó¥¯33°Ì)¤È¥×¡¼¥ëH2°ÌÄÌ²á¤Î¥Á¥§¥³¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¡¢¥×¡¼¥ëH1°ÌÄÌ²á¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢(FIVB¥é¥ó¥¯13°Ì)¤È¥×¡¼¥ëA2°Ì¤Î¥¤¥é¥ó(FIVB¥é¥ó¥¯16°Ì)¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¥é¥¦¥ó¥É16ÆüÄø
¡ã20Æü¡ä
¥È¥ë¥³ 3-1 ¥ª¥é¥ó¥À
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3-1 ¥«¥Ê¥À
¡ã21Æü¡ä
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-0 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¥Ù¥ë¥®¡¼ 3-0 ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
¡ã22Æü¡ä
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3-0 ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¥¢¥á¥ê¥« 3-1 ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ - ¥Á¥§¥³
¥»¥ë¥Ó¥¢ - ¥¤¥é¥ó