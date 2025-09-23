「即決」「細見えする！」【しまむら】パトで出会えたら即カゴIN♡「優秀ボトムス」

そろそろ本格的に秋服をチェックしたい時期。プチプラアイテムをチェックするなら、おしゃれさんが絶賛している【しまむら】のアイテムが正解かも。今回は、大人のデイリーカジュアルに活躍しそうなアイテムをピックアップしました。スポーティーなデザインやタイトシルエットなど、旬の要素をギュッと詰め込んだボトムスは、ワードローブの1軍になるはず。

ストンと落ちるシルエットが大人っぽい

【しまむら】「SH*TRPUタックWD62」\1,639（税込）

プチプラアイテムを多数紹介しているインフルエンサー@my_favorite_miさんが、即決したと紹介しているのが、このスウェットパンツ。リラックス感がありながら、ピンタック入りのストンと落ちるシルエットが大人っぽい雰囲気を演出します。ウエストはゴムと紐のスポーティーなデザインで、一点投入で旬顔に導いてくれるはず。スナップのようにデニムジャケットでカジュアルに、雰囲気を変えるならシアーシャツできれいめに。幅広いスタイリングが楽しめそうです。

細見えが狙える！ タイトなIラインシルエットのスカート

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

プチプラアイテムを使った大人可愛いコーデを投稿している@__koko.oさんが、しまむらとコラボしたのがこちら。「ウエスト部分が太めでお腹もしっかりカバー」「綺麗なIラインシルエットで細見え」と太鼓判を押すアイテムです。スラリとしたタイトなシルエットが、足元まで美しく見せてくれそう。ウエストのウェーブデザインがアクセントになり、タックインスタイルもサマになります。オーバーサイズのトップスとも好相性なので、秋にはセーターやスウェットとのスタイリングもおすすめ。

writer：Emika.M