SixTONES松村北斗＆松本若菜、バラエティーMCで初タッグ 何かにのめり込む“アネキ”から奥深さを学ぶトーク番組【情熱ナイトフィーバー】
【モデルプレス＝2025/09/23】SixTONESの松村北斗と女優の松本若菜が、9月29日放送の日本テレビ系バラエティー番組「情熱ナイトフィーバー」（23時59分〜）でMCを務めることが決定した。
【写真】松村北斗ファンの俳優
同番組は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ圧倒的に何かにのめり込むアネキゲストからその道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。バラエティーMCで初タッグとなる松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。
アネキゲストは、とよた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩達が次々登場。彼女たちを“中毒”にする意外な「アレ」とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村北斗ファンの俳優
◆松村北斗「Ray」3度目のソロ表紙
同番組は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ圧倒的に何かにのめり込むアネキゲストからその道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。バラエティーMCで初タッグとなる松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。
アネキゲストは、とよた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩達が次々登場。彼女たちを“中毒”にする意外な「アレ」とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】