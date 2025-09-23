【あんぱん 第128話あらすじ】嵩「アンパンマン」テレビアニメ化を引き受ける のぶが涙した理由とは
【モデルプレス＝2025/09/23】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第128話が、9月24日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
ある日、アンパンマンをテレビアニメ化したいとテレビプロデューサーの武山（前原滉）が訪ねてくる。だが嵩（北村匠海）は、アンパンマンを傷つけられたくないと言って断ってしまう。
諦めきれない武山は、数日後にまたやってくる。不在だった嵩にのぶ（今田美桜）が彼の熱意を伝えると、嵩はようやく引き受けることに。嵩は主題歌の歌詞も担当し、書き上げた歌詞をのぶに見せると、のぶの目に涙が。歌詞に込められた想いとは―。
