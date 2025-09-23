フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら）が２３日までに自身のＳＮＳを更新。人気アイドルとの透明感溢（あふ）れるツーショットが話題になっている。

本田はインスタグラムで「９／２２（月）よりＲａｙ１１月号が発売されます！そして、１１月号から私の連載企画『まっさら』がスタートします！お話をいただいたときから信じられないくらい嬉しくて、専属モデルになってから半年でこんな素敵な機会をいただけたこと、本当に幸せでいっぱいです」と報告し、ブルーの肩出しトップスに同色のミニスカートを合わせ美脚を披露した。

「そしてもう一つ！大好きなやんちゃんとも、Ｒａｙのぷりかわ代表としてご一緒させていただきました たくさんお話できて、本当に夢のような時間で、終始ずっと照れてしまってました…笑」とつづり、乃木坂４６の４期生・金川紗耶とのツーショットを披露した。本田は今月１０日の投稿で乃木坂４６のライブに“推し活”をしに行ったことも報告している。

この投稿にファンからは「さらちゃん可愛い」「紗来ちゃん、すごーい」「さらちゃん癒しすぎます」「お二人とも綺麗です」などの声が寄せられている。