SixTONES松村北斗＆松本若菜、バラエティーMC初タッグ とよた真帆、田畑智子ら大先輩も登場
6人組グループ・SixTONESの松村北斗と俳優の松本若菜が、29日深夜放送の日本テレビ系トーク番組『情熱ナイトフィーバー』（後11：59〜深0：54）のMCを務めることが23日、発表された。松村と松本は、バラエティーMCで初タッグとなる。
【写真】キュートな絵！かわいい恐竜を描いた松本若菜
同番組では、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぎ、圧倒的にのめり込む“アネキゲスト”からその道の奥深さを学ぶ。“アネキ”たちが語る世界は、驚きと発見の連続。MCの松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。
“アネキゲスト”には、とよた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩が次々登場する。
