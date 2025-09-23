北斗晶、義父の命日で法事を行ったことを報告「義弟夫妻には足を向けて寝られません」

タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。義父の命日で法事を行ったことを報告した。

この日、北斗は「今日は、義父の命日で法事や色々とやる事があり早朝から、移動移動で大変でした」と報告。「次男と凛ちゃんは今回はお留守番」と明かした。

続けて「本当はすーちゃんも連れてくる予定もなかったんだけど九州ばーちゃんが会いたいだろうと、連れてきました」と孫・寿々ちゃんを連れて行った理由を説明。「元気に走り回って、ご飯もいっぱい食べて楽しんでるので、最終的にはばーちゃんも喜んでたし連れてきて良かったです」と寿々ちゃんの様子を明かした。

また、義弟夫妻について「とっても元気で居てくれて本当に義母の面倒も含めて義弟夫妻には足を向けて寝られません」と感謝を述べ「やすくん、ちづるちゃんいつも有難う」と呼びかけた。

さらに「先々を見据えて男兄弟で今後の事などを話しているのを見ると…あ〜私達、皆んな年を取ったな〜と思います」（原文ママ）と述べ「でも、年をとらせていただけて本当に有難い限りです」と心境を吐露。最後に「話は変わりますが…もつ鍋に、焼き鳥に、食べたい物を今回は食べられました〜」と報告し、ブログを締めくくった。